شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يخطر بهدم منازل برام الله.. وقلق أممى من تصاعد عنف المستوطنين بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلى اليوم الثلاثاء، بهدم سبعة منازل فى قرية دير ابزيع غرب رام الله بوسط الضفة الغربية المُحتلة.

وأفادت مصادر في مُحافظة رام الله، بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم سبعة منازل في القرية، بحجة البناء دون ترخيص، وسط تصعيد في الهجمات التي يشنها المُستوطنون على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في أطراف رام الله ومُحافظات الضفة الغربية المختلفة.

من جانبها، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالبت قوات الاحتلال الإسرائيلى بأن "توقف فورا" مشاركتها النشطة، ودعمها لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين هناك.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني للصحفيين في جنيف: "على السلطات الإسرائيلية الحيلولة دون وقوع المزيد من الهجمات، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها".

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في القطاع؛ أسفرت عن استشهاد 46 شخصًا، وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية عليه في السابع من أكتوبر الماضي إلى 33 ألفا و843 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76 ألفا و575 منذ بدء الحرب، علما بأن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد في وقت سابق الثلاثاء، وهو اليوم الـ 193 من الحرب، ثلاثة أشخاص، وأصيب العشرات، في قصف للاحتلال استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ولليوم السادس على التوالي، واصل الاحتلال قصفه المكثف الصاروخي والمدفعي لمخيم "النصيرات"، ما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات، ودمار كبير في الممتلكات.