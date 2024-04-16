شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطني التونسي يضبط عنصرا تكفيريا شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم الثلاثاء، أن وحداته تمكنت من ضبط عنصر تكفيري في بن عروس، شمال البلاد.



وذكر الحرس الوطني - في بيان اليوم - أن الوحدات ضبطت العنصر التكفيري بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتورطه في عدد من القضايا وصادر بحقه حكما بالسجن لمدة 5 سنوات .



وأشار إلى أن النيابة العمومية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.