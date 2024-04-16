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الحرس الوطني التونسي يضبط عنصرا تكفيريا شمال البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم الثلاثاء، أن وحداته تمكنت من ضبط عنصر تكفيري في بن عروس، شمال البلاد.


وذكر الحرس الوطني - في بيان اليوم - أن الوحدات ضبطت العنصر التكفيري بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتورطه في عدد من القضايا وصادر بحقه حكما بالسجن لمدة 5 سنوات .


وأشار إلى أن النيابة العمومية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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