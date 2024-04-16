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في حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية بالأغوار الشمالية

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يوم الثلاثاء، بأن عشرات المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في قرية عين الحلوة بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية.
وأكد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار معتز بشارات، أن العشرات من المستوطنين في حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنوا هجومًا على قرية عين الحلوة بالأغوار الشمالية، ما أدى إلى إصابة امرأة بعد الاعتداء عليها بالضرب.

إغلاق طريق القرية

وأضاف بشارات إلى أن المستوطنين أغلقوا طريق القرية بشكل كامل على مفرق المالح، ومنعوا مرور السيارات الفلسطينية عبر الطريق الواصل إلى الاغوار. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ثم شرعوا في إقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية، وذلك في إطار عمليات الاستيطان المكثفة التي تستهدف الأغوار الشمالية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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