شكرا لقرائتكم خبر عن في حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية بالأغوار الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يوم الثلاثاء، بأن عشرات المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في قرية عين الحلوة بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية.
وأكد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار معتز بشارات، أن العشرات من المستوطنين في حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنوا هجومًا على قرية عين الحلوة بالأغوار الشمالية، ما أدى إلى إصابة امرأة بعد الاعتداء عليها بالضرب.
ثم شرعوا في إقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية، وذلك في إطار عمليات الاستيطان المكثفة التي تستهدف الأغوار الشمالية.
وأكد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار معتز بشارات، أن العشرات من المستوطنين في حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنوا هجومًا على قرية عين الحلوة بالأغوار الشمالية، ما أدى إلى إصابة امرأة بعد الاعتداء عليها بالضرب.
إغلاق طريق القريةوأضاف بشارات إلى أن المستوطنين أغلقوا طريق القرية بشكل كامل على مفرق المالح، ومنعوا مرور السيارات الفلسطينية عبر الطريق الواصل إلى الاغوار. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
«#التعاون_الإسلامي»: المصادقة على المستوطنات امتداد للعدوان الإسرائيلي— صحيفة اليوم (@alyaum) February 24, 2020
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ثم شرعوا في إقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية، وذلك في إطار عمليات الاستيطان المكثفة التي تستهدف الأغوار الشمالية.