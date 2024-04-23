شكرا لقرائتكم خبر عن بمعدل 1400 رحلة جوية يوميًا.. مطار دبي يعود لوضعه التشغيلي الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت "مطارات دبي"، أنها نجحت في إعادة العمليات التشغيلية في مطار دبي الدولي إلى وضعها الطبيعي، بعد الجهود الحثيثة التي بذلت للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُعدّ الأشدّ غزارةً منذ 75 عاماً.

وأكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لـ"مطارات دبي"، أن الشركة تمكنت من إعادة جدول الرحلات في مطار دبي الدولي إلى مساره الطبيعي بشكل أسرع من الخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً، حيث يعمل المطار حالياً بمعدل 1400 رحلة جوية يومياً، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وقال غريفيث: "مع خلو الطرق المؤدية إلى المطار ومحيطه بالكامل من تراكمات المياه، عادت جميع مرافقنا وقوتنا العاملة والخدمات اللوجستية للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى وبكامل طاقتها، لقد واجهنا تحديات كبيرة جراء هطول الأمطار الغزيرة، حيث تم إلغاء 2155 رحلة وتحويل مسار 115 رحلة أخرى، لكن بفضل جهودنا الدؤوبة وتعاوننا الوثيق مع شركائنا، تمكنا من إعادة جدولة الرحلات وتعزيز القوى العاملة وتقديم المساعدة لجميع المسافرين المتضررين من إلغاء الرحلات أو التأخيرات، وذلك لضمان راحتهم وسلامتهم".

