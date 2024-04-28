الخليج اليوم .. أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج حادثة التسمم الأخيرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وجّه أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بضرورة سرعة رفع الجهات المعنية لنتائج الإجراءات التي اتُخذت حيال حالات التسمم الغذائي التي رُصدت في إحدى المنشآت التجارية في مدينة الرياض.

وكان أمير المنطقة قد وجه فور رصد حالات التسمم بضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات حيال ما تم رصده، وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين، مشدداً سموه على ضرورة الحفاظ على جميع إجراءات السلامة، بعد إعلان وزارة الصحة السعودية، إصابة 15 شخصاً في الرياض بأعراض تسمم، حذر بعض المختصين من التسمم الوشيقي التي توصف أعراضه بالمميتة.

وكان استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أوضح أن التسمم الذي يسمى الوشيقي botulism، يحدث عادةً من تناول سموم بكتيريا معينة تتواجد في الأطعمة الملوثة، ويسبب للمريض أعراض شلل في أعصاب الدماغ، مع عدم القدرة على النطق والبلع، وقد يتسبب بشلل في عضلات التنفس أيضا، فيحتاج المريض إلى تنفس صناعي، وله علاج بمضادات السموم.