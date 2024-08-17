الخليج اليوم .. هل سجلت السعودية أي حالات إصابة بـ"جدري القردة"؟ هيئة الصحة العامة تصدر بيانا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت هيئة الصحة العامة في السعودية "وقاية" بيانا كشفت فيه ما إذا كانت البلاد قد رصدت أي حالات إصابة بـ"جدري القردة"، المتسبب بإعلان الطارئة الصحية عالميا.

وأكدت هيئة الصحة العامة "وقاية" أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بـ "جدري القردة - النمط الأول" حتى الآن في المملكة في ظل تزايد انتشار فيروس "جدري القردة"، على المستوى العالمي، وذلك بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية حول حالة الطوارئ الصحية على مستوى العالم بسبب تفشي النمط الأول من الفيروس.

وشددت "وقاية" على أن النظام الصحي في المملكة قوي وفعال وهو ما يجعله قادرا على مواجهة مختلف المخاطر الصحية؛ حيث اتخذت المملكة الإجراءات والتدابير الوقائية كافة للعمل على قوة الرصد والحد من انتشار الفيروس وتفشيه بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد من المواطنين والمقيمين.

وبينت الهيئة أن هناك العديد من الإجراءات الوقائية والخطط التوعوية، وإجراءات التقصي الوبائي، والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي التي تضمن الاستجابة لاحتمالات انتشار الأمراض المعدية.

وأكدت "وقاية" أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات والمصادر غير الموثوقة، مشددة على ضرورة الحرص على اتباع السلوكيات الصحية، وكذلك نبهت إلى عدم السفر إلى الدول التي تم رصد حالات تفشي أو انتشار فيروس "جدري القرود "Mpox" فيها.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية وباء جدري القردة في إفريقيا مثابة حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية.

جدير بالذكر أن الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك (Rospotrebnadzor) أعلنت أن مركز Vector الروسي للبحوث العلمية لديه لقاح للوقاية من "جدري القردة".