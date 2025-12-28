شكرا لقرائتكم خبر جامعة طيبة تطلق مبادرة «طيبة تنافس» للتأهيل المهني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة مبادرة «طيبة تنافس»، الهادفة إلى تأهيل الكوادر الإدارية والفنية في الجامعات السعودية، للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة دوليا في عدد من المجالات النوعية التي تسهم في تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات المؤسسية.

وتتضمن المبادرة تقديم برامج تدريبية متخصصة لعدد محدود من المقاعد التدريبية المجانية، بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية، وتمكين المستفيدين من الحصول على شهادات احترافية معتمدة دوليا، إلى جانب تعزيز القدرات الإدارية في مجالات القيادة، والإدارة، والتقنية، والتطوير المؤسسي.

ودعت جامعة طيبة الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى متابعة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على تفاصيل التسجيل وشروط الالتحاق.