وزير الخارجية الدنماركى: الوضع الإنسانى فى غزة وصل لمرحلة كارثية

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الدنماركى لارس لوكه، أن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة وصل إلى مرحلة كارثية بسبب نقص المساعدات والمجاعة، ما أدى إلى فقدان عدد كبير من الأرواح.

وقال لوكه - خلال مشاركته فى مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة اليوم الاثنين، إن هناك ضرورة بأن يتمكن العاملون في توصيل المساعدات من أداء مهامهم بأمان وطمأنينة لضمان وصول الدعم الإنسانى إلى قطاع غزة والضفة الغربية

ودعا إلى ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في غزة، مؤكداً أن ذلك يمثل أولوية ملحة لإنهاء معاناة المدنيين، مشددا على أهمية إطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن، وإلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية بما في ذلك دور مصر والولايات المتحدة، لتحقيق هذا الهدف.

وعن إعادة إعمار غزة، أوضح وزير الخارجية الدنماركي أن هذه المهمة لا تقتصر على الجوانب التنموية بل تمثل مسؤولية إنسانية على العالم تبنيها، مؤكداً أن إعادة بناء القطاع يجب أن تكون خطوة نحو تحقيق السلام الشامل عبر حل الدولتين، لضمان بناء دولة فلسطينية مستقلة ودعم الاستقرار في المنطقة.