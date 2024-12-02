شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر سورى ينفى استهداف الإرهابيين لاجتماع عسكرى بريف حماة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر عسكرى سورى اليوم الاثنين، استهداف الإرهابيين لاجتماع عسكرى أو أى قادة عسكريين فى إحدى النقاط بريف حماة الشمالى.

وقال المصدر - حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) - إنه لا صحة للأنباء التي تتناقلها صفحات الإرهابيين حول استهداف اجتماع عسكري أو أي قادة عسكريين في إحدى النقاط بريف حماة الشمالى، موضحا أن جميع هذه الأخبار تندرج في إطار حملة التضليل والكذب التي تمارسها التنظيمات الإرهابية المسلحة لرفع معنويات أفرادها والتأثير على صمود أبناء الشعب السورى.