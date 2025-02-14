شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

اختناقات جراء الاقتحام

الدمام - شريف احمد - أصيب فلسطينيون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر وتمركزت في منطقتي "البوابة" و"الجامع الكبير"، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المنازل والمحلات التجارية، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.يذكر أن قوات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها اليومية على بلدة الخضر، عبر الاقتحامات المتكررة ومداهمة منازل الفلسطينيين ومحالهم التجارية ومهاجمة طلبة المدارس والمدنيين والتنكيل بهم.