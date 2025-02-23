شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى وزير الخارجية الأردني فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لقاءً اليوم الأحد، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الاردني أيمن الصفدي، بمقر وزارة الخارجية الاردنية في عمان.

وصرح السفير حسام زكي، الامين العام المساعد، بأن اللقاء تناول الوضع بالمنطقة عموماً وتطورات القضية الفلسطينية علي وجه الخصوص وبالذات في سياق الاعداد للقمة العربية غير العادية المقرر عقدها بالقاهرة في 4 مارس المقبل.

وأوضح الامين العام المساعد ان اللقاء تطرق كذلك إلي الإعداد للدورة المقبلة لمجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية والتي سيترأسها الأردن.

وأضاف ان اللقاء شهد توافقاً في وجهات النظر بشأن عناصر الموقف السياسي العربي بخصوص ما يتم طرحه من أفكار يكون من شأنها تصفية وإنهاء القضية الفلسطينية.