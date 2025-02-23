مقتل شخص إثر استهداف سيارته من قبل مسيرة في ريف إدلب بسوريا

القاهرة - سامية سيد - قتل شخص واحد جراء استهداف سيارته من قبل مسيرة في ريف إدلب، في سوريا، بحسب ما ذكرت تقارير إخبارية.

وفي سياق آخر، كانت قد أصدرت وزارة الداخلية في سوريا تعميما يقضي بإعادة تفعيل فروع القوى البشرية في مراكز قيادات الشرطة كافة.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعميم يأتي "استنادا إلى مقتضيات المصلحة العامة وتحسين سير الخدمة".

وطالبت الوزارة في تعميمها بإبلاغ جميع العناصر، بمن فيهم الضباط وضباط الصف والأفراد والعاملين المدنيين، بالتوجه إلى فروع القوى البشرية لإجراء المقابلات اللازمة لهم.

كما أكدت ضرورة تحديد الاختصاصات التي يرغبون بها ليتم فرزهم إلى الفروع المناسبة وفقا لاختصاصاتهم وطبيعة العمل، وتشمل هذه الاختصاصات مكافحة المخدرات، والأمن الجنائي، والتحقيق الجنائي، والإدارة المالية، والشؤون الإدارية، وشؤون الهجرة والجوازات، والمرور والإشارات، ومديرية السائقين، والمعلوماتية، والمخابرات والأمن، ودوائر وأقلام التوثيق.

وشددت الوزارة على ضرورة موافقتها على أي تعديلات طارئة أو مقترحات يتم تقديمها عبر فروع القوى البشرية، وفقا للنماذج الإلكترونية المعتمدة في غرفة إدارة الموارد البشرية، لضمان وصولها أصولًا إلى الجهات المختصة.

كما أكدت أهمية تنظيم عمليات الفرز والتنقلات بين المحافظات ضمن أنظمة البيانات المعتمدة.