إصابة 3 أشخاص برصاص الاحتلال خلال تجمع لأهالي بلدة كفركلا اللبنانية

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة مواطنين لبنانيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تجمع لأهالي بلدة كفركلا اللبنانية الحدودية، قبالة الجدار الفاصل مع إسرائيل، يأتى هذا فى ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار .

ومن جهة ثانية ،ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نحو 800 إسرائيلي متدين دخلوا الأراضي اللبنانية الحدودية، لأول مرة، اليوم الجمعة، لزيارة قبر حاخام يدعى آشي، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويقع القبر، وفقا لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقابل مستوطنة مرجليوت على الحدود اللبنانية، حيث يمتد جزء منه داخل الأراضي اللبنانية.

ومن جانبه ، أعلن الجيش اللبناني في بيان، الجمعة، أن عناصر من الجيش الإسرائيلي عمدوا إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد - حولا، في جنوب لبنان "ما يمثل انتهاكًا سافرًا للسيادة الوطنية اللبنانية".

‏وأضاف البيان"أن دخول مستوطنين إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي إسرائيل في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".

‏وأشار البيان إلى أن "قيادة الجيش تتابع الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل".