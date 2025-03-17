شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشاباك لـ"نتنياهو": سأستقيل بعد إعادة الرهائن وإعداد خليفتي لتولي المنصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مساء اليوم /الأحد/ أنه سيستقيل من منصبه بعد إحراز تقدم في إعادة الرهائن وإعداد خليفته لتولي المنصب.



ونقلت صحيفة صحيفة (جيروزاليم بوست) عن "بار" قوله :"إنه يقبل جزئيًا ويرفض جزئيا، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالته من منصبه"، مضيفا "أنه سيستقيل مُبكرًا، ولكن فقط بعد إحراز تقدم أكبر في إعادة الرهائن الإسرائيليين، وإعداد خليفته لتولي المنصب".



واعتبرت الصحيفة رد رونين بار غير مسبوق، تمامًا مثل خطوة نتنياهو لإقالته قبل حوالي 18 شهرًا من انتهاء ولايته، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى أزمة دستورية.



وقال بار " إنه طالما أنه أعلن عن رغبته في الاستقالة مبكرًا بسبب فشله في منع حماس من شن هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023"، معتبرا أنه لم تكن هناك حاجة لنتنياهو ليقيله سوى تسييس الجهاز والتنصل من مسؤوليته عن الأحداث.



وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق اليوم بأنه سيقترح على مجلس الوزراء إقالة رئيس جهاز (الشاباك)، من منصبه.



يشار إلى أن نتنياهو حاول حمل رونين بار على الاستقالة الأسبوع الماضي ولكن الأخير رفض، وقال بار وقتذاك "إنه لن يستقيل قبل انتهاء ولايته الممتدة لخمس سنوات إلا في حال إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين لدى حماس وبدء تحقيق رسمي في قرارات نتنياهو المتعلقة بأحداث السابع من أكتوبر".