سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتراجع قليلاً بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 06-04-2026

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) صعوداً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتمكن من اختراق سقف قناة سعرية تصحيحية هابطة كانت تقيد تحركاته على المدى القصير.

وجاء هذا الاختراق بالتزامن مع تجاوز السعر لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ساعده على التخلص من الضغوط السلبية السابقة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ويعزز هذا الأداء من فرص استمرار الزخم الصاعد، ويدعم احتمالات تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.