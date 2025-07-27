شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين تشكيل حكومة موازية بنيالا: انتهاكا لسيادة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جامعة الدول العربية بشدة إعلان تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا، بدعم من قوات الدعم السريع، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محاولة لفرض أمر واقع بقوة السلاح، وتنتهك بشكل صارخ وحدة السودان وسيادته.

وأكدت الجامعة، في بيان رسمي صادر عن المكتب الصحفي للأمانة العامة، أن تشكيل حكومة موازية خارج الإطار الدستوري يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة السودانية، ويقوّض مؤسساتها ويُعمّق من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.

وأشار البيان إلى أن هذه المحاولة تمثل “انحرافًا خطيرًا عن أي مسار سياسي لحل الأزمة السودانية”، وتندرج ضمن مساعٍ مرفوضة لـ”تقسيم السودان وتحويله إلى بؤر نفوذ مسلّحة”، داعيًا كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى وقف أي دعم عسكري أو سياسي لقوات الدعم السريع، التي وصفها البيان بأنها “طرف مسلّح يحاول فرض إرادته على حساب إرادة الدولة والشعب”.

كما شدّدت الجامعة على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2736 الصادر في 13 يونيو 2024، الذي طالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ودعت الأمانة العامة جميع الأطراف السودانية إلى الامتناع عن التصعيد، ووقف أي خطوات تؤدي إلى مزيد من تفكك الدولة، مشددة على أهمية استئناف الحوار السياسي تحت رعاية إقليمية ودولية، ورفض إنشاء أي سلطات موازية تهدد وحدة السودان.

وفي ختام البيان، أعربت الجامعة عن قلقها العميق من تدهور الوضع الإنساني، محذّرة من أن محاولات فرض سلطة الأمر الواقع بقوة السلاح لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع وزيادة معاناة الشعب السوداني.