العراق يدعو لعقد قمة طارئة بعد "العدوان الإسرائيلي" على قطر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في تحرك دبلوماسي عاجل، أدان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي" الذي استهدف دولة قطر، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وخلال الاتصال، نقل السوداني إدانة العراق، حكومة وشعبًا، لـ"العدوان الصهيوني الآثم" الذي اعتبره انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن هذا التحرك يمثل "تصعيدًا خطيرًا" يضاف إلى محاولات إسرائيل توسعة رقعة الصراع في المنطقة، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويجر المنطقة إلى "منزلقات خطيرة".

وعبر السوداني عن تضامن العراق الكامل مع دولة قطر ودعمه لأمنها وسلامة شعبها، مشددًا على الحاجة الملحة لموقف دولي مسؤول تجاه هذا العدوان.

واتفق الزعيمان على أهمية التحرك السريع، حيث طرحا فكرة عقد اجتماع تشاوري عاجل للدول العربية والإسلامية لبحث التطورات.

وأوضح السوداني أن العراق، بصفته رئيسًا للدورة الحالية للقمة العربية، قد دعا بالفعل إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب. وأضاف أن هناك مساعي للعمل على عقد اجتماع أوسع لزعماء وممثلي الدول العربية والإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأم-م المتحدة في نيويورك هذا الشهر.