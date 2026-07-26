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استشهاد فلسطينيين متأثرين بجراحهما في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

  • استشهاد فلسطينيين متأثرين بجراحهما في قصف إسرائيلي على قطاع غزة 1/2
  • استشهاد فلسطينيين متأثرين بجراحهما في قصف إسرائيلي على قطاع غزة 2/2

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 07:42 صباحاً كتب شريف احمد - استشهد فلسطينيان الليلة، متأثرين بإصابتهما في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأعلنت المصادر استشهاد فلسطيني آخر متأثرًا بإصابته إثر قصف إسرائيلي استهدف شارع 5 بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أصيبت طفلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مركز شهداء جباليا شمالي القطاع.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة، أن 8 شهداء وأكثر من 20 مصابًا هي حصيلة الغارات والقصف من قوات الاحتلال في القطاع منذ صباح السبت.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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