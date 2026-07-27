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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى نابلس التخصصي ويعتقل شقيقين أحدهما مصاب

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واس - نابلس 0 تبليغ

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى نابلس التخصصي ويعتقل شقيقين أحدهما مصاب

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، مستشفى نابلس التخصصي، واعتقلت شقيقين أحدهما مصاب، واعتدت على الطواقم الطبية في قسم الطوارئ.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى داني المصري في تصريح له، أن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى، واقتحمت قسم الطوارئ، واعتدت على الطاقم الطبي.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين أحدهما مصاب خلال العدوان الإسرائيلي على بلدة تل، كما استولت على تسجيلات الكاميرات، وحاولت تفجير أبواب مكتب الإدارة بالمستشفى.
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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