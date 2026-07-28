وزيرة خارجية اليمن: الحوثيون يريدون استنساخ نموذج هرمز في باب المندب

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 01:59 صباحاً كتب شريف احمد - قالت وزيرة الخارجية اليمنية المكلفة أفراح الزوبة، إن جماعة الحوثي تسعى إلى استنساخ النموذج الإيراني في مضيق هرمز وتطبيقه في باب المندب، مشيرة -حسبما نقلت عنها قناة العربية- إلى أن الجماعة أصبحت أكثر جرأة نتيجة غياب رد فعل دولي حازم تجاه هجماتها على الملاحة البحرية.

وأضافت الزوبة أن الحكومة اليمنية لا تزال متمسكة بالحل السلمي للنزاع، لكنها مستعدة للتصعيد إذا واصل الحوثيون ممارسة الضغوط أو توسيع عملياتهم العسكرية.

وأوضحت أن خطوط المواجهة بين القوات الحكومية والحوثيين تشهد تبادلًا لإطلاق النار، ما يعكس استمرار التوتر الميداني رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، مؤكدة أنه لا توجد محادثات مباشرة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن سلطنة عُمان تواصل أداء دور الوساطة بين الطرفين. تهديد حركة السفن في باب المندب وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، أوضحت وزيرة الخارجية اليمنية أن الحوثيين يحاولون فرض واقع مشابه لما تسعى إليه إيران في مضيق هرمز، عبر تهديد حركة السفن في باب المندب، وهو ما يشكل خطرًا على أمن التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

https://x.com/AlArabiya/status/2081839081487548485

كما كشفت عن أن الحوثيين يسعون إلى تسيير رحلات جوية مباشرة من إيران، بهدف تعويض النقص في التمويل والدعم العسكري.

وأعلنت الوزيرة أن الحكومة اليمنية تنفذ حاليًا استعدادات وإجراءات أمنية لحماية صادرات النفط اليمنية، في ظل المخاوف من استهدافها أو تعطيلها.