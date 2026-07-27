سجن سبعة أشخاص لاتهامهم بالتسبب في الحرائق بالجزائر

أفعال تخريبية

جهود بشرية ومادية

موجات حر شديدة

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:06 مساءً كتب شريف احمد - أمر القضاء الجزائري بسجن سبعة أشخاص متهمين بالتسبب في الحرائق التي شهدتها مناطق عدة خلال الأسابيع الماضية.ونقلت وكالة الانباء الجزائرية ليل الأحد عن النيابة العامة، إن القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية في محكمة سيدي امحمد عالج "خمس قضايا تتعلق بجماعات إجرامية تسببت في حرائق الغابات التي شهدتها ولايات قالمة وقسنطينة وتيبازة وجيجل، حيث تم وضع سبعة متهمين رهن الحبس المؤقت".وجهت إليهم تهم "القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر ووضع النار عمدًا في الأملاك الغابية للدولة وجناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر".وذكرت النيابة أن متهمين أضرموا النار في حزم من العلف وأشجار مثمرة وإسطبلين، كما تسبب آخر في "إتلاف مساحة 500 متر مربع" تشمل أشجارًا من الزيتون والصنوبر.شهدت ولايات في شمال الجزائر حرائق غابات منذ منتصف يوليو، استدعت جهودًا بشرية ومادية كبرى لمكافحتها، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، وفقا لحصيلة رسمية.وبحسب الحماية المدنية، تم تسجيل 63 حريقًا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في مختلف أنحاء البلاد.ولازال الإطفائيون يعملون على إخماد 15 حريقًا لكنها تحت السيطرة بحسب آخر تحديث لوضع الحرائق صباح الاثنين.تواجه الجزائر كل صيف حرائق تغذيها موجات الحر الشديد والجفاف.فخلال السنوات الأخيرة، تسببت حرائق واسعة النطاق في مقتل عشرات الأشخاص، وتدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، فضلًا عن العديد من المساكن.ويقول العلماء إن التغير المناخي يجعل هذه الظروف الجوية القصوى أكثر تواترا وشدة.