معظمها بإقليم كردفان.. 170 وفاة بالكوليرا في السودان

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - سجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان (أوتشا) (170) حالة وفاة، وأكثر من (2000) حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ شهر مايو الماضي.

وأفاد المكتب -في بيان- أن معظم هذه الحالات تتركز في إقليم كردفان، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تواصل تكثيف الاستجابة للكوليرا رغم التحديات الجسيمة، وتدعم نحو (80) موقعًا للترصد الوبائي و(16) مركزًا للعلاج في المناطق المتضررة.



