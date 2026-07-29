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دبابتان وآلية عسكرية.. قوات الاحتلال تتوغل بريف درعا في سوريا

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واس - دمشق 0 تبليغ

  • دبابتان وآلية عسكرية.. قوات الاحتلال تتوغل بريف درعا في سوريا 1/2
  • دبابتان وآلية عسكرية.. قوات الاحتلال تتوغل بريف درعا في سوريا 2/2

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي انطلاقًا من منطقة تل أبو الغيثار.
وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، أن دبابتين وآلية عسكرية إسرائيلية توغلت في أطراف وادي الرقاد، وأطلقت النار باتجاه المنطقة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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