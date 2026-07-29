أسعار الذهب ترتفع بشكل طفيف وسط ترقب الأسواق لإعلان الفائدة الأمريكية

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب حركة سعرية محدودة، اليوم الأربعاء، مدفوعة بضعف الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لإعلان أسعار الفائدة الأمريكية، وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، بحثًا عن مؤشرات حول توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية.

وبلغ سعر الذهب الفوري 4040.63 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 06:56 بتوقيت جرينتش، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3%، بينما واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي (تسليم أغسطس) عند 4038.90 دولار.

وفي المعادن الثمينة الأخرى، صعد سعر الفضة الفوري بنسبة 1.6% إلى 58.08 دولار للأونصة، بينما انخفض سعر البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1598.80 دولار، وتراجع سعر البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1264.32 دولار.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا»: يرتبط سعر الذهب ارتباطًا وثيقًا باجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اليوم. والسيناريو الذي قد يشهد انعكاسًا محتملاً للاتجاه الهبوطي الأخير في أسعار الذهب هو لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى نبرة أقل تشددًا".

من المقرر صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسته النقدية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، بينما من المقرر أن يدلي وارش بتصريحاته بعدها بنصف ساعة.

وتشير توقعات السوق إلى احتمال بنسبة 68% لإبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة، واحتمال بنسبة 32% لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس. وتُشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 77% لرفعها في سبتمبر.

في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنجلترا وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير يومي الخميس والجمعة على التوالي.