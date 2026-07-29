مرصد "التعاون الإسلامي" يرصد 1524 جريمة إسرائيلية خلال أسبوع

جرائم إسرائيل

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - وثّق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين ارتكاب 1524 جريمة خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو 2026، شملت إصدار قرارات بالاستيلاء على نحو 641 ألف متر مربع من أراضي الضفة الغربية، إلى جانب مئات الاقتحامات والاعتقالات واعتداءات المستوطنين.وأوضح المرصد، في تقريره الأسبوعي رقم 138، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدنًا وقرى في الضفة الغربية 467 مرة خلال أسبوع واحد، واعتقلت 363 فلسطينيًا، وهدمت 24 منزلًا، فيما أصدرت 7 قرارات للاستيلاء على أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 641 ألف متر مربع في محافظات رام الله والقدس وجنين وطوباس.وأشار التقرير إلى استشهاد 54 فلسطينيًا خلال الأسبوع، بينهم 45 شهيدًا في قطاع غزة و9 شهداء في الضفة الغربية، إضافة إلى انتشال طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة جثمان أحد الشهداء، كما وثق إصابة 182 فلسطينيًا، منهم 145 في قطاع غزة و37 في الضفة الغربية.ووفقًا للتقرير، ارتفع إجمالي أعداد الضحايا الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 27 يوليو 2026 إلى 74,480 شهيدًا و178,966 جريحًا.كما رصد المرصد 108 اعتداءات نفذها مستوطنون خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب توثيق 18 نشاطًا استيطانيًا في الضفة الغربية، في إطار ما وصفه باستمرار الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.