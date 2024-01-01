شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ يومك بالشوفان للإفطار.. خيار مثالى هينشطك ويشبعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت دقيق الشوفان في وجبة الإفطار؟ بهذا التساؤل المهم بدأ تقرير في موقع quora حديثه عن أهمية الشوفان إذا بدأنا به يومنا.

يمكنك إضافة شرائح جوز الهند الصحية واللذيذة، كل هذه الإضافات تجعل من الشوفان خيارًا صحيًا في وجبة الإفطار يساعد على تعزيز فرص الهضم لأنه غني بالألياف، ويزيد من الشعور بالامتلاء، فيساعد على التركيز وعدم الشعور بالجوع لفترة طويلة مع بداية اليوم، خاصة إذا كنت تبدأ يومك بتمارينك الرياضية أو كنت تبدأ بعمل شاق، فهو يوفر لك الطاقة والسعرات المطلوبة لأداء مهمة على أكمل وجه.

تابع التقرير موضحًا أن الشوفان في بداية اليوم أي في وجبة الإفطار، يعزز من الهضم الجيد دون تعقيدات مثل الإسهال أو الإمساك فضلاً عن إنه غني بالبروتين الذي يعزز القوة العضلية، ويزيد من سلامة الإعصاب، فيصبح متناوله في حالة تركيز عالية لأنه يعزز عمل الدماغ، يحتوي كذلك على المغنيسيوم والحديد المفيد للمناعة وزيادة دفاعات الجسم ضد المرض.

كما أشار التقرير إلى أن الشوفان غني بالكربوهيدرات الصحية، فضلاً عن فيتامين ب المعزز لقوة الأعصاب والمفاصل، كما أنه يحتوي على الزنك المعزز للمناعة.