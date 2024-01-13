أطعمة غنية بالكولاجين وتحفز إنتاجه في الجسم.. احرصي على تناولها

بيروت - نادين محمد - الكولاجين بروتين موجود في الجسم بنسب مرتفعة وبخمسة أنواع أساسية، منها ما هو موجود في الأنسجة والعضلات، ومنها في العظام وأخرى في الأوعية الدموية، غير أن أكثر أنواع الكولاجين شهرة، الموجود في البشرة بشكل طبيعي الذي يمثل حوالي 70 % من مكونات الجلد والمسؤول عن نضارة البشرة ومظهرها الشبابي، غير أنه مع التقدم في السن، تقل مستويات الكولاجين في الجسم، فتبدو البشرة باهتة وتبدأ الترهلات والتجاعيد بالظهور، وكذلك التصبغات الجلدية.

ولأن الغذاء الصحيح والمتوازن يلعب دوراً مهماً في صحة البشرة، سنطلعك في هذا المقال على بعض الأنواع من الأطعمة التي تحتوي على مادة الكولاجين وتلك التي تعمل على تعزيزها في الجسم وفوائدها للبشرة. لا تتاوني عن تضمينها في نظام غذائك اليومي لتنعمي ببشرة شابة ونضرة.

أطعمة تحتوي على الكولاجين

من الأطعمة التي تحتوي على مادة الكولاجين:

الصورة من Adope

الأسماك والمأكولات البحرية

تحتوي الأسماك، والمأكولات البحرية، مثل المحار، وقنديل البحر على نسب وفيرة من الكولاجين الطبيعي، وتحديداً في عظامها، جلدها وأربطتها، وهو أكثر أنواع الكولاجين سهولة في الامتصاص، وهو ما يجعل الكثير من الشركات المصنعة للكولاجين القيام باستخراج الكولاجين من المصادر البحرية.

غير أن الغالبية العظمى منا لا تتناول الأجزاء من السمك التي تحتوي على الكولاجين، مثل الرأس أو مقل العيون، حتى أن البعض يعمد إلى نزع الجلد، علماً أن هذا الأخير يحتوي على نسبة جيدة من الكولاجين في حين أن لحم السمك نسب هذا البروتين أقل مقارنة ببقية الأجزاء، لذا، ينصح بتناول السمك كاملاً مع جلده أو تحضير مرق هذه الأجزاء للاستفادة منها كأحد مصادر الكولاجين الطبيعية.

لحوم الدواجن

عند تقطيع لحوم الدواجن، يمكن ملاحظة تحتوي اللحوم الكمية الكبيرة للأنسجة الضامة التي تعتبر من مصادر الكولاجين الطبيعية المهمة، حتى أن بعض الشركات المصنعة للكولاجين تعمد إلى استخراجه من الدجاج، خاصة هذه الأجزاء منه، العنق، الغضاريف، الأقدام.

تجدر الإشارة إلى أن عنق الدجاجة يستخدم كمصدر للكولاجين من أجل علاج التهاب المفاصل.

مرق العظام

مرق العظام أيضاً من مصادر الكولاجين المهمة والتي يتم تحضيرها من خلال غلي عظام الحيوانات والأنسجة الضامة في الماء، هذا إضافة إلى أن المرق يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل الأحماض الأمينية والمعادن، مثل الكالسيوم، المغنيسيوم والفوسفور، هذا إضافة إلى الجلوكوزامين Glucosamine، و هو مركب طبيعي موجود في الغضاريف التي تربط المفاصل، والكوندرويتين Chondroitin، وهو بدوره مادة طبيعية تتكون من سلاسل السكر وتساعد الجسم في الحفاظ على السائل الزلالي والمرونة في المفاصل.

يمكن إعداد مرق من عظام الدجاج، الديك الرومي، الأبقار، أو الغزال.

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أطعمة تحفز إنتاج الكولاجين

إضافة إلى تناول مصادر الكولاجين الطبيعية، يمكن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم، ومنها:

الصورة من Adope

الخضراوات الورقية

تناول الخضراوات الورقية خاصةً منها السبانخ، السلق، اللفت وغيرها يضاعف من مستويات الكولاجين، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة، مثل اللوتين Lutein، هذا إضافة إلى فيتامين C، وهو عنصر غذائي رئيسي لإنتاج الكولاجين.

لتنعمي ببشرة شابة وصحية، احرصي على تضمين نظامك الغذائي هذه الأنواع من الخضار والفواكه، مثل:

الحمضيات، كالليمون، البرتقال والجريب فروت.

التوت، الرمان والفراولة.

الفواكه الاستوائية، مثل المانجو، الكيوي، الأناناس والجوافة.

الطماطم والبروكلي.

الفليفلة الحمراء أو الصفراء.

الكزبرة

أيضاً من الخضراوات التي تحفز إنتاج الكولاجين الكزبرة، فهي تحتوي على حمض اللينولينيك Linolenic acid الذي يصنف من مضادات الأكسدة المهمة في محاربة الجذور الحرة، وبالتالي تعزيز صحة البشرة وإبطاء ظهور التجاعيد.

الفول

يحتوي الفول على حمض الهيالورونيك Hyaluronic Acid الذي يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على ليونة الأنسجة. يمكن إضافة الفول إلى أطباق السلطة المختلفة، أو تناول زبدة الفول السوداني.

الثوم

الصورة من Adope

الكثير من النساء لا يحبذن تناول الثوم لرائحته النفاذة، ولكن عندما تعلمين فوائده لتعزيز كولاجين البشرة، ستغادرين هذه المجموعة على الفور، فالثوم يحتوي على نسب جيدة من الكبريت الذي يلعب دوراً أساسياً في تكوين الكولاجين ومنع تكسره، إضافة إلى بعض الأحماض الطبيعية التي تعالج تلف البشرة وتعزز إنتاج الكولاجين.

بياض البيض

بالرغم من أنه لا يحتوي على أنسجة ضامة كتلك الموجودة في مصادر الكولاجين الطبيعية، إلا أنه يحتوي على كميات كبيرة من البرولينProline ، وهو من أهم الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج الكولاجين في الجسم.

بذور الكتان

بذور الكتان مصدر أساسي لدهون أوميغا 3 الصحية، حيث أن خلايا الجلد محاطة بطبقة دهنية مصنوعة من هذه الدهون وغيرها، وكلما ازداد تناول أوميغا 3 ، كانت هذه الطبقة أقوى وحالت دون ظهور التجاعيد. ينصح بتناول ملعقة كبيرة كل يوم من بذور الكتان.

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