الاقتصاد

سليمان الحبيب (4013) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 19-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سليمان الحبيب (4013) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 19-01-2026 1/2
  • سليمان الحبيب (4013) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 19-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان الحبيب (4013) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 19-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-19 00:24AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (4013) بتداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً في وقت سابق باختراقه لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ليهاجم السهم بدوره مستوى المقاومة المحوري 262.40 ريال، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 262.40 ريال، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند سعر 274.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا