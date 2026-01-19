سليمان الحبيب (4013) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 19-01-2026

ارتفع سعر سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (4013) بتداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً في وقت سابق باختراقه لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ليهاجم السهم بدوره مستوى المقاومة المحوري 262.40 ريال، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 262.40 ريال، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند سعر 274.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد