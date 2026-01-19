سعر سهم صناعات (NIND) يكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 19-01-2026

صعد سعر سهم الشركة العربية للتعهدات الفنية (4071) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 128.30 ريال، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 128.30 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند سعر 138.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد