سعر سهم الريان (MARK) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 19-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-19 00:26AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر سهم شركة سال للخدمات اللوجستية (4263) الارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة المقبلة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسبه القادمة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 164.90 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 176.80 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

