سعر سهم الباحة (4130) يتحرك بنطاق محدود من التداولات المتذبذبة – توقعات اليوم – 19-01-2026

تقدم سعر سهم الباحة (4130) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تحركات السهم بنطاق محدود من التداولات الجانبية الضيقة، مستفيداً من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره في وقت سابق باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يعزز من فرص تمديد تلك الموجة التصحيحية الصاعد على حركة السهم القادمة بالمدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 2.28 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 2.71 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد