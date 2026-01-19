- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم الباحة (4130) يتحرك بنطاق محدود من التداولات المتذبذبة – توقعات اليوم – 19-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-19 00:23AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر سهم الباحة (4130) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تحركات السهم بنطاق محدود من التداولات الجانبية الضيقة، مستفيداً من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره في وقت سابق باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يعزز من فرص تمديد تلك الموجة التصحيحية الصاعد على حركة السهم القادمة بالمدى القريب.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 2.28 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 2.71 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد