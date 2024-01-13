شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض خطيرة تشير إلى وجود ورم في الرأس.. اكتشفها الآن ولا تتجاهلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعراض خطيرة تشير إلى وجود ورم في الرأس.. اكتشفها الآن ولا تتجاهلها

يتمثل ورم الرأس بنمو كتلة من الخلايا غير الطبيعية في الدماغ، ومع ازدياد حجم الورم قد يزداد الضغط داخل الجمجمة، سواء كان هذا الورم حميداً أو سرطانياً، وهذا ما قد يتسبب بحدوث تلف في خلايا الدماغ، ويعرض حياة المصاب للخطر.ومن الأعراض المترافقة لورم الرأس مايلي:

ألم الرأس:

ومن النادر أن يسبّب وجود ورم في الرأس ألم الرأس وحده، إذ يُصاحبه عادةً أعراض أخرى، وبما أنّه من أكثر الأعراض شيوعاً ويشعر به جميع الناس تقريباً، فإنه ينشأ غالباً من أمراض أخرى عدا ورم الدّماغ.

الشعور بالخمول:

فمع ازدياد حجم الورم وازدياد الضغط داخل الجمجمة يشعر المريض بالنّعاس بشكل أكبر، ويأتي هذا العرض في مرحلة مُتأخّرة من المرض، ومن الممكن أن تزداد حالة المريض سوءاً حتى يفقد الوعي.

الشعور بالغثيان:

ويأتي هذا الشعور في الصباح عادةً، وقد تصاحبه الحازوقة.

الإصابة بالتشنجات:

وقد تأتي على شكل ارتجاج أو ارتعاش، ومن الممكن أن تشمل الأذرع أو الأرجل أو الجسم بأكمله، وقد يُصاحبها فقدان الوعي. وتعتبر نوبات التشنّجات من أكثر الأعراض شيوعاً.

ظهور اضطرابات في الرؤية:

كضعف النّظر المستمر على الرغم من استخدام النظارات، وكذلك عدم وضوح الرؤية، أو رؤية أجسام تطفو في الهواء، أو فقدان البصر المؤقت.