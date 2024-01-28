شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لارتداء العدسات اللاصقة بشكل آمن لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بعض الأشخاص أزمة عند ارتداء العدسات اللاصقة خاصة مرضى السكر وضغط الدم، لتأثير المرض بصورة ما على أعينهم.

ويتسبب ارتفاع ضغط الدم في إجهاد نظام القلب والأوعية الدمويةـ ووفقا لموقع " healthsite"، كل من هذه الحالات يمكن أن تؤثر بشكل عميق على صحتنا بما في ذلك صحة العين، وبالتالي، فإن فحوصات العين المنتظمة ضرورية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ومشاكل العين المرتبطة بهذه الحالات.

تأثير مرض السكري على صحة العين

بالنسبة للأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة ويعانون من مرض السكري، فإن خطر الإصابة بمضاعفات العين يزداد نسبيًا إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة، حيث يعد اعتلال الشبكية السكري والمياه الزرقاء وإعتام عدسة العين من بين المضاعفات الرئيسية، وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يسبب اعتلال الشبكية السكري العمى، حيث يتطور هذا المرض بصمت، لذا فإن فحوصات العين المنتظمة ضرورية للكشف المبكر والتدخل.

تأثير ارتفاع ضغط الدم على صحة العين

ويشكل ارتفاع ضغط الدم أيضًا تهديدًا لصحة عيون مرتدي العدسات اللاصقة، لأن ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مما يؤثر على الرؤية، وفي الحالات الشديدة، قد تحدث أزمة ارتفاع ضغط الدم الحادة، والتي تتطلب رعاية فورية.

حفظ العدسات اللاصقة بشكل صحيح

حافظ على النظافة عند التعامل مع العدسات اللاصقة، اغسل يديك دائمًا قبل إدخال العدسات أو إزالتها، واتبع تعليمات طبيب العيون الخاص بك للتنظيف والتخزين المناسبين.

تعديلات نمط الحياة

التحكم في مستويات السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة والأدوية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات العين.

تناول الأدوية الموصوفة

يعد الالتزام بالأدوية الموصوفة ونصائح متخصصي الرعاية الصحية أمرًا بالغ الأهمية في إدارة مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، لذا فأن التحكم بشكل كافٍ في مستويات السكر في الدم وضغط الدم يمكن أن يخفف من خطر الإصابة بمشاكل العين.

التشاور مع طبيب في العيون

التواصل المنتظم مع طبيب العيون هو المفتاح للسيطرة على مضاعفات أي مرض، يمكنه توجيه النوع الصحيح من العدسات اللاصقة وأفضل الممارسات لارتداء العدسات، مع الأخذ في الاعتبار ظروفك الصحية المحددة.