شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين الاضطراب الموسمي والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يصبح الجو باردا، وتزداد فرص سقوط الأمطار، ويصبح النهار قصيرا، نفضل البقاء في المنزل، ويمكن أن يؤثر تغير الفصول ودرجات الحرارة أيضًا على صحتنا النفسية، وطاقتنا اليومية، وتعد مشاكل النوم والشعورالمستمر بالتعاسة من بعض أعراض الاضطراب الموسمي، وكذلك الاكتئاب، وللتعرف على الفرق بينهما يوضح التقرير المنشور عبر موقعHealthshots هذا الفرق. ما هو الاضطراب الموسمي؟ إن الاضطراب الموسمي هو نوع من الاكتئاب يحدث في وقت محدد من السنة، عادة خلال أشهر الخريف والشتاء عندما يكون ضوء الشمس الطبيعي أقل، فهو مرتبط بعدم التعرض لأشعة الشمس، ويمكن أن يؤدي انخفاض ضوء الشمس إلى تعطيل الساعة الداخلية للجسم، ويؤثر على إنتاج بعض الناقلات العصبية مثل السيروتونين والميلاتونين، مما يساهم في ظهور أعراض الاضطراب الموسمي، ومن أعراضه، النوم الزائد، وزيادة الوزن، وعدم القدرة علي التركيز، والرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات.

ما هو الاكتئاب؟ الاكتئاب هو اضطراب في الصحة العقلية يتميز بمشاعر الحزن واليأس المستمرة وقلة الاهتمام أو المتعة في الأنشطة، ويمكن أن يؤثر على جوانب مختلفة من حياة الشخص، بما في ذلك عواطفه وأفكاره .

ومن أسباب الاكتئاب ويمكن أن تنطوي على مجموعة من العوامل الجينية والبيولوجية والبيئية والنفسية، كحدوث اختلال التوازن في الناقلات العصبية، وتاريخ عائلي من الاكتئاب، والحالات الطبية المزمنة، وضغوطات الحياة الكبيرة.

ومن أعراض الاكتئاب، الحزن المستمر، الشعور بالتعب، حدوث تغيرات في النوم والشهية، وصعوبة في التركيز، وأفكار الموت أو الانتحار.

ما الاختلافات بين الاضطراب الموسمي والاكتئاب؟هناك بعض الاختلافات بين الاكتئاب والاضطراب العاطفي الموسمي ، ومنها: - النمط الموسمي أن اضطراب الاكتئاب الموسمي يتميز بنمط موسمي، وعادة ما يحدث في الخريف والشتاء، في حين أن الاكتئاب يمكن أن يحدث في أي وقت من السنة. - التعرض للضوءيرتبط الاضطراب الموسمي بانخفاض التعرض لأشعة الشمس، لا يرتبط الاكتئاب بالضرورة بظروف إضاءة معينة. - تغيرات في النوم والشهيةيتضمن الاضطراب العاطفي الموسمي النوم الزائد وزيادة الشهية، خاصة بالنسبة للكربوهيدرات. قد يظهر الاكتئاب على شكل فرط النوم أو الأرق وتغيرات في الشهية. - المحفزات البيئيةفي حين أن كلا الحالتين يمكن أن تتأثر بالعوامل البيئية، إلا أن اضطراب القلق الموسمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات في الفصول وتوافر الضوء. -الانتشاريقول الخبير إن اضطراب القلق الاجتماعي أكثر انتشارًا في المناطق ذات التغيرات الموسمية المميزة. ومن ناحية أخرى، فإن الاكتئاب ظاهرة عالمية.