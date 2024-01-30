شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على الصحة والنشاط بعد سن الـ 65.. المشى يوميا مع الغذاء الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزداد فرص التعرض والإصابة بالأزمات الصحية المختلفة بعد بلوغ سن الستين، وبالطبع هذا الامر لدي البعض، ويقوم التقرير المنشور عبر موقع healthshots، تشمل بعض النصائح الصحية للحفاظ علي صحتك ونشاطك عند بلوغ سن الـ 65.

كيف تحافظ على نشاطك بعد سن 65؟ - التنزه يومياًمن الضروري تشجيع الأشخاص على تحديد أولويات الأنشطة مثل المشي اليومي أو جلسات التمرين لمدة تتراوح من 40 إلى 45 دقيقة يوميا، فالنشاط البدني يحد من المضاعفات الصحية. - الحفاظ على اللياقة البدنية باستمرار الحفاظ على صحتهم العامة وقدرتهم على أداء المهام اليومية بسهولة، عند الحفاظ علي اللياقة البدنية اليومية، بالإضافة إلى ذلك، فهو يعالج المشكلة الشائعة المتمثلة في انخفاض المرونة وعدم الراحة في المفاصل المتقدمة في السن من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. - فحص الوزن والتحكم فيه عند زيادتهيتم التركيز بشكل كبير على تعزيز إدارة الوزن، حيث أن التعرض لأي مشكلة صحية قد السبب زيادة الوزن، ويعد هذا من أشكال النشاط البدني الذي يساعد في حرق السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى منع زيادة الوزن ودعم فقدان الوزن إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي. وهذا مهم بشكل خاص في الحد من مخاطر الأمراض المزمنة المختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري. - تعديل نمط الحياة والعوامل الصحية إن الإدراك العوامل الصحية عند التقدم في العمر، وتعدل نمط الحياة، سوف يحافظ على لياقة الأشخاص، ويحسن صحة المفاصل، ويساعد في التحكم في الوزن، ويخفض ضغط الدم، ومستويات الجلوكوز في الدم، والكوليسترول. - التغذية السليمة والحمية الغذائية قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى اتباع نظام غذائي سليم بناءً على الظروف الصحية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ويساعد اتباع نظام غذائي محدد على تحسين الظروف الصحية أو الحفاظ عليها ومنع حدوث مضاعفات خطيرة في المستقبل.