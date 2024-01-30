شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطورة تناول أقراص الكالسيوم دون حاجة.. ألم قى البطن وتكوين حصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد كثير من الأشخاص أن تناول مكملات الكالسيوم أمر وقائي لحماية صحة العظام لكن الإفراط فى تناول الكالسيوم بدون احتياج جسمك به قد يسبب مضاعفات كثيرة، ويجب استشارة الطبيب قبل تناول مكملات الكالسيوم، فى هذا التقرير نتعرف على مخاطر تناول أقراص الكالسيوم دون حاجة.

قال الدكتور أحمد السنهورى،أخصائي الأمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للسكر، أن تناول أقراص الكالسيوم دون حاجة قد تؤدي لترسب الكالسيوم مكونا حصوات كالسيوم أوكسلات .

وأضاف قائلا أن الكالسيوم الزائد يسبب إجهاد الكلى ويؤدى إلى التبول بشكل متكرر.

وأشار إلى تأثير الكالسيوم الزائد على الجهاز الهضمى، حيث يسبب ألم المعدة والغثيان والقيء والإمساك، علاوة على مضاعفاته على العظام والعضلات، حيث يسبب آلام العظام وضعف العضلات.

وأوضح أن الإفراط فى الكالسيوم يؤثر على المخ ويسبب الخمول والإرهاق وكذلك الإصابة بالاكتئاب.

وأضاف أنه في حالات نادرة، يمكن أن تتداخل حالات فرط كالسيوم الدم الشديدة مع وظائف القلب، وهو ما يسبب سرعة ضربات القلب والإغماء ومؤشرات اضطراب النظم القلبي ومشكلات القلب الأخرى.

وأوضح أن الطبيب يصف أقراص الكالسيوم لمن يعانى فقط من نقصه، وخاصة لمرضى قصور هرمون الغده الجار درقية أو إستئصال الغدة أو نقص تناول الكالسيوم أو كثرة أدوية مدرات البول أو كثرة الفوسفات فى الجسم وغيرها من الأسباب .