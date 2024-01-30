شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لحماية الشعر من التساقط.. منها النوم الجيد والترطيب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعر المبكر يعد مشكلة محرجة يتعرض لها البعض، ولها العديد من الأسباب كالعامل الوراثي، وأيضا اتباع عادات يومية غير صحية مسببة للتساقط، وقدم التقرير المنشور عبر موقع timesofindia بعض النصائح التي تقلل من فرص تساقط الشعر مبكرا، ومنها: - نظام غذائي صحي و متوازن
تأكد من أن نظامك الغذائي مليء بالعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الشعر ، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A وC وE والمعادن مثل الحديد والزنك.
إن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة يوفر اللبنات الأساسية اللازمة لشعر صحي.- إدارة الإجهاد الإجهاد المزمن يمكن أن يساهم في تساقط الشعر المبكر. اعتماد ممارسات الحد من التوتر مثل التأمل، وتمارين التنفس العميق، واليوغا، أو اليقظة الذهنية لخفض مستويات هرمون التوتر وخلق بيئة داخلية متوازنة مواتية لنمو الشعر. - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ممارسة النشاط البدني بانتظام لتعزيز الدورة الدموية، بما في ذلك فروة الرأس. وهذا يعزز توصيل العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين إلى بصيلات الشعر، مما يعزز صحة فروة الرأس ويقلل من تساقط الشعر. - العناية بالشعر تجنب الممارسات القاسية التي تساهم في تقصف الشعر وتساقطه. استخدمي شامبو وبلسم خفيف وخالي من الكبريتات ومناسب لنوع شعرك. استخدمي التمشيط أو التمشيط بلطف، وابتعدي عن تسريحات الشعر الضيقة التي تسبب ضغطًا مفرطًا على جذع الشعرة. - الترطيب الكافي الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، بما في ذلك صحة الشعر. تناولي كمية كافية من الماء يومياً للحفاظ على وظائف الجسم، بما في ذلك صحة بصيلات الشعر. -الحد من التصفيف الحراري للشعر الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف الحراري يمكن أن يؤدي إلى تلف جذع الشعرة ويساهم في تساقط الشعر. قم بالحد من استخدام أدوات التصفيف الساخنة مثل أدوات تمليس الشعر ومكواة تجعيد الشعر، وعند الضرورة، استخدم منتجات الحماية من الحرارة لتقليل الضرر. - النوم الجيد تأكد من حصولك على نوم كافٍ وجيد كل ليلة.أثناء النوم، يخضع الجسم لعملية إصلاح وتجديد، بما في ذلك تجديد خلايا الشعر، قلة النوم يمكن أن تعطل هذه العملية، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.
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