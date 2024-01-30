7 نصائح لحماية الشعر من التساقط.. منها النوم الجيد والترطيب والرياضة

القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعر المبكر يعد مشكلة محرجة يتعرض لها البعض، ولها العديد من الأسباب كالعامل الوراثي، وأيضا اتباع عادات يومية غير صحية مسببة للتساقط، وقدم التقرير المنشور عبر موقع timesofindia بعض النصائح التي تقلل من فرص تساقط الشعر مبكرا، ومنها: - نظام غذائي صحي و متوازن

تأكد من أن نظامك الغذائي مليء بالعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الشعر ، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A وC وE والمعادن مثل الحديد والزنك.