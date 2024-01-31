شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح فوائد تناول قرع العسل "اليقطين" فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

القرع العسل أو اليقطين يعد من الأطعمة المهمة بشكل عام، وبشكل خاص خلال فصل الشتاء، لأنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساهم بشكل ملحوظ في الحماية من الأمراضِ.

قال الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أن القرع العسل يعد من الأغذية المهمة نظرا لإحتوائه علي العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان خلال فصل الشتاء، فهو غني بمضادات الأكسدة، وفيتامين أ وب وسي، والألياف.

وأوضح استشاري السمنة والنحافة، أن القرع العسل تناوله يساهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا، والسبب يرجع إلي إحتوائه علي نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساهم بشكل كبير في تقوية المناعة والحماية من عدوي الأنفلونزا.

وأضاف، أن القرع العسل مهم لصحة الجهاز الهضمي، حيث أنه غني بالألياف التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضم، وتحسن حركة الامعاء، والحد من الإسهال أو الإمساك، لأفتا أنه أضا يقي من الإصابة بأمراض القلب لأنه يحتوي علي البوتاسيوم الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية، ويعمل علي ضبط نسبة ضغط الدم.

وبسبب غناه بالألياف فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تساهم في الحد من الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول بالدم.

وأضاف استشاري السمنة والنحافة، أن القرع العسل يعد خيارا غذائيا رائعا لمتبعي الحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، حيث يساعد في هذه العملية لأن سعراته الحرارية منخفضة، ووغني بالألياف، ولذا يزيد من الشعور بالشبع لفترة طويلة.