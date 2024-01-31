شكرا لقرائتكم خبر عن من ساقع لسخن لأمطار.. إزاى تحمى نفسك خلال التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من ساقع لسخن والعكس قصة حياتنا هذه الأيام مع الطقس البارد والأمطار الغزيرة، فبرودة الطقس التى نعانى منها تلك الأيام لها تأثير سلبى إذا ما تعرض الشخص لتغير فى درجات الحرارة.

ووفقا لتقرير نشر في موقع timesofindia فإن التغير المفاجئ في درجات الحرارة، من ساخن إلى بارد والعكس، يؤثر على الجسم بشدة، ويعرض مرضى الأمراض المزمنة كالحساسية وغيرها للإصابة بنزلات البرد، فضلا عن التهابات الجهاز التنفسى ومشكلات العضلات الحادة فضلا عن مشكلات العين.

ومن جهته قدم الدكتور ماهر الجارحى استشارى الأمراض الصدرية والباطنية بمستشفى حميات إمبابة مجموعة من أبرز النصائح المهمة لمواجهة تلك المشكلة منها..

لا تمشى تحت المطر فهو تصرف غير صحى.

تناول الكثير من المياه ومن المفضل أن تكون دافئة بعض الشىء

عند الخروج من السيارة عليك بتهويتها جيدا قبل اقتراب خروجك منها

اهتم بتغطية الرقبة بالملابس جيدا بالهايكول أو الكوفية للتدفئة الجيدة المثالية

على مدار اليوم اهتم بتناول الينسون والكراوية والقرفة والزنجيل ونوع بينهم

اهتم بتناول وجبتك المتكاملة لتعزيز دفاعات الجسم ضد العدوى

قم بتدفئة جسمك جيدا، مهما كنت غير شاعر بالبرد، الملابس الثقيلة الدافئة مهمة للغاية

ادخل أو اخرج من المكان ذى الحرارة المنخفضة تدريجيا، ولا تكن متعجلا

لا تغلق نوافذ سيارتك أثناء القيادة، اترك جزءا صغيرا للتهوية