شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت شخص نرجسى؟.. استشارى يوضح العلامات وطرق التعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من هو الشخص النرجسى؟ سؤال نقوم بطرحه عند التعامل مع شخص له بعض الصفات المتناقضة، ولديه إحساس كبير بالذات رغم أنه شخص عادى فى كل الأنماط الحياتية، فنجد هذا الشخص يشعر بالتفوق والإعجاب المستمر بذاته فهو أحسن شخص، والأجمل والأنجح، والأفضل، وعدم التعاطف مع الآخرين.

وحول ذلك أوضحت الدكتورة صفاء عبد القادر استشارى الطب النفسى فى كلية طب قصر العينى، أن النرجسية اضطراب فى الشخصية، ويشعر الأشخاص المصابون به بالعظمة والإعجاب بأنفسهم، وعدم قدرتهم على التعاطف مع الآخرين، واستغلال المحاطين بهم.

وأشارت استشارى الطب النفسى إلى أن الشخص الذى يعانى اضطراب نرجسى يكون لديه عوامل وراثية تسببت في إصابته أى حدوث تغيرات في بنية المخ، وعوامل بيئية تحدث خلال مرحلة الطفولة والتربية، فعند نقد الطفل باستمرار أو العطاء بلا حدود يزيد لديه هذا الشعور.

وعن علاج اضراب الشخصية النرجسية، أوضحت استشاري الطب النفسي، أنه يتضمن مزيجًا من العلاج النفسي، أن يخضع المريض للعلاج المعرفي السلوكي والعلاج النفسي بالعلاجات المختلفة، كمضدات الاكتئاب والقلق.

والعلاجات الجماعية أي جلسات العلاج المعرفي السلوكي تفيد في تطوير مهارات المرضى، وتجعلهم يقيمون أنماط شخيصتهم بشكل مختلف، وأيضا تساعد في تعديل اضطراب الشخصية النرجسية.