شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح فعالة للأمهات عند استخدام بخاخات الكورتيزون للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدام بخاخات الكورتيزون إجراء مهم وشائع خاصة بين الأطفال، وتخاف الكثير من الأمهات عند إعطاء أطفالها هذه النوعيات من البخاخات، معتقدة أنها قد تسبب ضررا بالغا فى المستقبل كما يشاع خطأ.

وأوضح الدكتور ماهر الجارحى استشارى أمراض الصدر والباطنة بحميات إمبابة أن هناك الكثير من أنواع بخاخات الكورتيزون خاصة تلك النوعية التى تحتوى على كورتيزون موضعى يعمل على تهدئة الشعب الهوائية دون تأثير قوى على صحة الطفل، تلك البخاخات بتأثيرها الموضعى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والتخلص من الأعراض المرضية السريعة الظاهرة على الطفل، ومن أهم نصائح استخدامات البخاخات..

ينصح عند استخدام البخاخة الفموية بضرورة غلق الفم جيدا عليها وتدريب الطفل على هذه التقنية، وذلك لعدم خروج أى جزء من الدواء خارج الفم ويتم استنشاقه كله.

الاهتمام بمضمضة الفم جيدا بعد استخدام البخاخ، وذلك للتخلص من أى بقايا عالقة فى الفم منه، الاهتمام بتعليم طفلك كبير السن بكيفية استخدام البخاخ بطريقة جيدة خاصة إذا كان من مرضى الربو، أما الطفل الصغير فيحدد الطبيب بدائل أخرى للبخاخات.

البخاخات فعالة بشدة فى وصول الجرعة المطلوبة للجهاز التنفسى بشكل سريع ومركز، وبالتالى تحدث نتيجة أسرع وأقوى.

يمكن للحصول على أفضل نتيجة للبخاخات استخدام الأنبوب الخاص بها الذى يعمل على الاستنشاق البطىء والجيد لكل محتويات الجرعة المحددة للطفل، وبالتالى تصل إلى الجهاز التنفسى الجرعة كاملة دون أى إهدار.

على الدوام تابع مع طبيب طفلك الأعراض الجانبية للبخاخات أو مدى فاعليتها وتأثيرها على الطفل لأنه يمكن تغييرها في حال عدم الفاعلية أو ظهور آثار جانبية مثل التهابات بالعين وغيرها.

تجنب العشوائية في إعطاء البخاخات للطفل فلابد أن تلتزم الأم بالمواعيد الثابتة التي يحددها الطبيب والجرعة المنضبطة.