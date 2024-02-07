شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان البروستاتا وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك حالة من التضارب حول نوع السرطان المصاب به الملك تشارلز، ولكن هناك تقارير عن احتمالية إصابته بسرطان البروستاتا، ولذا نوضح كل ما يجب أن نعرفه عن هذا المرض.

وفي تصريح خاص لليوم السابع، أوضح الدكتور شعبان إبراهيم محمد استشاري الجلدية والتناسلية في كلية طب قنا، أن سرطان البروستاتا هو نوع من السرطانات التي يصاب بها الرجال، ويحدث في غدة البروستاتا المسئولة عن إنتاج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية.

وأكد استشاري التناسلية، أنه في بداية الإصابة بسرطان البروستاتا لا توجد أي أعراض مبكرة، ولكن مع تقدم المرض يصاحب المصاب العديد من الأعراض، ومنها صعوبة في التبول، ظهور دم في البول وفي السائل المنوي، وألم شديد في العظام، وفقدان الوزن غير المبرر.

وعن أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا أكد شعبان، أن حدوث تغيرات في الحمض النووي لخلايا البروستاتا تعد السبب، وحدوث تراكم للخلايا الشاذة وتشكل ورمًا ينمو ويهاجم الأنسجة القريبة منه، وقد يتسبب هذا في انتقال وانتشار الورم لأماكن عديدة في الجسم وأبرزها العظام.

وأوضح أن كبار السن ، والتاريخ الوراثي للمرض، وزيادة الوزن، تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان البروستاتا.

وأشار إلي أن علاج سرطان البروستاتا يعتمد علي خياران، وهما العلاج الإشعاعي، والجراحي، والطبيب المتابع هو الذي يحدد طريقة العلاج وفقا لتحاليل الدم التي أجريت، والإشاعات التي أقيم بها الشخص.

وقدم استشاري التناسلية أبرز النصائح للوقاية من سرطان البروستاتا، ومنها:

-تناول أطعمة غنية بالفواكه والخضراوات.

- ممارسة الرياضة بشكل يومي تحد من الإصابة بالسرطان بشكل عام.

-التخلص من الوزن الزائد تعد من الحيل الصحية الرائعة.