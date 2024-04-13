العيادة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية حيران بحجة تقدم خدماتها لـ 2.072 مستفيداً خلال شهر فبراير الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – واس

قدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 2.072 مستفيداً، خلال شهر فبراير 2024م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 551 مريضاً، وعيادة الطوارئ 620 فرداً، وعيادة الباطنية 879 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 14 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 8 مستفيدين.

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 825 مريضاً، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 1.927 فرداً، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 55 مستفيداً.