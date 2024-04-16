شكرا لقرائتكم خبر عن ليست كل الكتل سرطانية: 8 من كل 10 فى الثدي تكون حميدة.. اعرفى الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العثور على كتلة داخل الثدي أو حوله يمكن أن يخيفك، أول فكرة قد تخطر على بالك بعد الشعور بها هي السرطان، يمكن أن تكون كلمة "السرطان" مخيفة، ويطلق عليها الكثير من الناس المصطلح الغامض "المرض السيئ".



وعلى الرغم من أن حالات سرطان الثدي آخذة في الارتفاع، ومع ذلك، ليست كل كتلة تعتبر سرطانية حسب موقع . OnlyMyHealth

لتخفيف القلق المرتبط بالسرطان لدى العديد من النساء، من المهم أن نفهم أن كل كتلة في الثدي، أو ألم، أو إفرازات من الحلمة ليست سرطانًا، ففي الواقع، 8 من كل 10 كتل في الثدي تكون حميدة، مما يعني عدم وجود سرطان، وتكون الأورام الحميدة بشكل عام أبطأ في النمو وأكثر ليونة في الشعور وأكثر قدرة على الحركة داخل الثدي، في بعض الأحيان يمكن أن يكون هناك أكثر من واحد أو موجود في كلا الثديين.

أعراض سرطان الثدي

في كثير من الأحيان، يظهر سرطان الثدي ككتلة صلبة غير مؤلمة ومتنامية في الثدي، في بعض الأحيان يمكن أن يكون لها أيضًا تغيرات في الجلد مثل الاحمرار المستمر أو شد الجلد أو حتى كجرح غير قابل للشفاء على جلد الثدي، بعض التغيرات في الحلمة يجب الانتباه لها، أيضا من العلامات الواضحة تكون القشرة وإفرازات الحلمة وتغير اتجاهها . وفي حالات نادرة جدًا، يظهر سرطان الثدي أيضًا على شكل تورم في الإبط أو الرقبة دون أي تغيرات واضحة في الثدي.

الفرق بين الكتل السرطانية وغير السرطانية

الفحوصات الذاتية المنتظمة للثدي والفحوصات السريرية هي أسلحة الخط الأول، إذا لاحظت أي تغيرات في أنسجة ثديك، فمن الضروري عدم الذعر ومقابلة طبيبك دون تأخير غير ضروري، لا توجد طريقة مؤكدة للتمييز بين السرطان وغير السرطان في المنزل، لابد من إجراء بعض الاختبارات والاشعات للتأكد .

خيارات العلاج

في السنوات الأخيرة، تطورت خيارات علاج سرطان الثدي بشكل ملحوظ مما يوفر الأمل والنتائج المحسنة للمرضى، وعندما سُئل عن خيارات العلاج المتاحة، قال الدكتور كيرتي: "يعتمد أسلوب العلاج على عوامل كثيرة، مثل نوع السرطان ومرحلته، فضلاً عن تفضيلات المريض وحالته الصحية، قد تشمل الخيارات الجراحية جراحة الحفاظ على الثدي أو استئصال الثدي، وأحيانًا إلى جانب الجراحة التجميلية.

يتم أيضًا استخدام علاجات إضافية مثل العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو العلاج الهرموني أو العلاج الموجه أو العلاج المناعي للقضاء على الخلايا السرطانية ومنع تكرارها.