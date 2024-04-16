شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة صحية لمواجهة رياح الخماسين غدا.. وهؤلاء ممنوعون من الخروج للشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البلاد، غدا الأربعاء، موجة من الأتربة مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، هذا ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، موضحة أن نسبة الارتفاع في درجات الحرارة قد تصل إلى 6 درجات كاملة، ليسود طقس حار، نتيجة هبوب رياح الخماسين.

في مثل هذا الطقس الحار المصحوب بالأتربة، لابد من أن تحذر الكثير من الفئات من الخروج غدا، وهذا ما أكدت عليه هيئه الأرصاد الجوية، موضحة اغن الحوامل وكبار السن والأطفال، وكذا مرضى حساسية جيوب الانفية وحساسية الأنف عليهم أن يلتزموا المنازل لسلامتهم.

نصائح مواجهة رياح الخماسين



وفي هذا السياق قال الدكتور أشرف عقبة أستاذ المناعة والحساسيه جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه في مثل هذه الأجواء الحارة نسبيا والتي تكون مصحوبة بالأتربة والغبار، يجب اتخاذ الكثير من الاحتياطيات والإجراءات الصحية التي تعمل على وقاية الجميع من المشكلات الصحية المحتملة، والتي من بينها:

لابد من الاهتمام بشرب المياه بكميات كبيرة، وموزعة بتوازن على مدار ساعات اليوم، للاستفادة التامة من الترطيب الكامل، والتخلص من المخاط المتكون في الأنف والصدر بكثرة نتيجة الأتربة.

الاهتمام بضرورة ارتداء كمامة عند الخروج من المنزل مضطرين

لابد من غسيل الوجه واليدين جيدا كلما أمكن، وتجفيفهما جيدا أيضا

السوائل والمشروبات الصحية الدافئة منزوعة السكر والمحليات، أحد أهم المشروبات الصحية التي يمكن استخدامها في هذا الطقس الحار لتعزيز ترطيب الجسم وتقليل حدة جفافه.

الاهتمام بإغلاق نوافذ المنازل لعدم تسرب الأتربة لها، فضلا عن أهمية تنظيفها جيدا من آثار الأتربة.

إذا كنت من مرضى الحساسية أيا كان نوعها لابد من اهتمامك باستخدام بخاخاتك سواء كانت بخاخات أنف أو فم بشكل منظم، وإذا كنت تتناول دواء للحساسية عليك بالالتزام به في هذا الطقس.



اغلق جميع المنافذ داخل منزلك تلك التي تتسرب منها الأتربة



لا تتواجد في الأماكن الحارة ولا تتعرض للشمس الحارقة بشكل مباشر وذلك لامكانية تعرضك للجفاف

إذا كنت تعاني من مرضا مزمنا عليك بالاهتمام بتناول دواءك بشكل منظم وتنظيم وجباتك في مثل هذا الطقس

احرص على تناول الطعام الصحي ولا تلجأ للأطعمة السريعة من خارج المنزل

فئات ممنوعة من النزول غدا

وأضاف الدكتور أشرف عقبة ان هناك بعض الفئات التي يفضل عدم خروجها غدا في مثل هذا الطقس الحار وفي ظل وجود الأتربة والغبار ومنها:

مرضى حساسية جيوب الأنفية لتأثرهم بالأتربة

مرضى الربو لإمكانية اصابتهم بنوبات

مرضى حساسية الأنف

أصحاب الأمراض المزمنة: مرضى القلب والكلى

كبار السن

الأطفال

السيدات الحوامل



بعض المرضى اللذين لديهم إستعداد للتجلط الدم نظرا لأن إرتفاع درجة الحرارة يؤثر على هذه الحالات

مرضى حساسية الصدر