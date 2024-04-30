شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق تحسين الذاكرة.. أبرزها النوم الكافي والضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذاكرة القوية تعتمد على صحة وحيوية دماغك، سواء كنت طالبًا يدرس للامتحانات النهائية، أو أحد كبار السن يتطلع إلى الحفاظ على ذاكرته وتعزيزها مع التقدم في العمر، وهناك الكثير الذي يمكنك القيام به لتحسين ذاكرتك و الأداء العقلي وفقًا لما نشره موقع helpguide

نصائح لتقوية الذاكرة 1: تمارين الذاكرة

الذاكرة، مثل القوة العضلية، تتطلب منك "استخدامها أو خسارتها". كلما قمت بتمرين الذاكرة أكثر، كلما تمكنت من معالجة المعلومات وتذكرها بشكل أفضل. ولكن ليست كل الأنشطة متساوية. أفضل تمارين الذاكرة هو كسر الروتين وتطوير مسارات تفكير جديدة، مثل التعليم وتطوير المهارات .

2: ممارسة الرياضة البدنية

على الرغم من أن التمارين الذهنية مهمة لصحة الدماغ، إلا أن هذا لا يعني أنك لن تحتاج أبدًا إلى بذل جهد كبير. التمارين البدنية تساعد عقلك على البقاء حادًا. فهو يزيد الأوكسجين إلى الدماغ ويقلل من خطر الاضطرابات التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

[تعمل التمارين أيضًا على تعزيز تأثيرات المواد الكيميائية المفيدة في الدماغ وتقليل هرمونات التوتر. ولعل الأهم من ذلك هو أن التمرين يلعب دورًا مهمًا في المرونة العصبية من خلال تعزيز عوامل النمو وتحفيز الاتصالات العصبية الجديدة.

والتمارين الهوائية مفيدة بشكل خاص للدماغ، لذا اختر الأنشطة التي تحافظ على ضخ الدم. بشكل عام، أي شيء مفيد لقلبك مفيد لعقلك.

3: احصل على النوم الكافى

هناك فرق كبير بين مقدار النوم الذي يمكنك الحصول عليه والمقدار الذي تحتاجه لأداء أفضل ما لديك. والحقيقة هي أن أكثر من 95% من البالغين يحتاجون ما بين 7.5 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة لتجنب الحرمان من النوم. حتى التقصير في بضع ساعات يحدث فرقًا، حيث يتسبب قلة النوم في تعرض الذاكرة والإبداع وقدرات حل المشكلات ومهارات التفكير النقدي للخطر.

و النوم أمر بالغ الأهمية للتعلم والذاكرة بطريقة أكثر جوهرية. تظهر الأبحاث أن النوم ضروري لتقوية الذاكرة، حيث يحدث النشاط الرئيسي المعزز للذاكرة خلال أعمق مراحل النوم.

4: خصص وقتًا للأصدقاء

تظهر الأبحاث أن وجود صداقات ذات معنى ونظام دعم قوي أمر حيوي ليس فقط للصحة العاطفية، ولكن أيضًا لصحة الدماغ. في إحدى الدراسات الحديثة التي أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، على سبيل المثال، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتمتعون بحياة اجتماعية أكثر نشاطًا لديهم أبطأ معدل لتدهور الذاكرة.

5: حافظ على التوتر تحت السيطرة

الإجهاد هو أحد أسوأ أعداء الدماغ. مع مرور الوقت، يؤدي الإجهاد المزمن إلى تدمير خلايا الدماغ ، كما ربطت الدراسات التوتر بفقدان الذاكرة.

6: اضحك

لقد سمعت أن الضحك هو أفضل دواء ، وهذا ينطبق على الدماغ والذاكرة، وكذلك الجسم. على عكس الاستجابات العاطفية، التي تقتصر على مناطق معينة من الدماغ، فإن الضحك يشغل مناطق متعددة عبر الدماغ بأكمله.