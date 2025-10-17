حساسية البرد عند الأطفال أسبابها ومتى يجب أن تقلقي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 06:59 صباحاً - تعد حساسية البرد أو ما يعرف بـ "شرى البرد"عند الأطفال حالة شائعة قد تُثير قلق الوالدين نظراً لضعف جهازهم المناعي، وقد يُصاب الأطفال أيضاً بردود فعل تحسسية تجاه البرد تسمى بحساسية البرد، وهي حالة يصاب بها الطفل عندما يتفاعل جهاز المناعة لدى الطفل بشكل غير طبيعي أو مفرط مع التعرض للبرد مما يتسبب في إصابته ببعض الأعراض الشائعة، مثل الاحمرار والتورم والحكة، وقد يصاب الأطفال بردود فعل بسيطة، بينما قد تكون شديدة لدى بعض الأطفال الآخرين. إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" علامات إصابة طفلك بحساسية البرد وأهم أعراضها وكيف تختلف عن نزلات البرد الشائعة؟

علامات حساسية البرد عند الأطفال

من أعراض حساسية البرد لدى الأطفال آلام الرأس - الصورة من موقع Freepik

من أعراض حساسية البرد لدى الأطفال عادةً ظهور شرى أو طفح جلدي أحمر اللون ومثير للحكة. وفي المقابل، في الحالات الأكثر خطورة، قد تظهر أعراض أخرى، مثل:

تورم (وذمة) تحت الجلد عند التعرض لدرجات الحرارة الباردة.

ضيق في التنفس أو صوت صفير.

آلام المعدة أو قرحة المعدة.

خفقان القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

صداع.

تورم الشفاه أو الحلق.

حرقان في الجلد.

تصبح أعراض حساسية البرد عادة أكثر وضوحاً في غضون 2-5 دقائق بعد تعرض الجلد لدرجات الحرارة الباردة، وتستمر لمدة 1-2 ساعة.

إذا كانت حساسية البرد شديدة بما يكفي، فقد تُسبب أعراضاً أكثر خطورة، مثل انخفاض ضغط الدم والصدمة والإغماء. قد تكون هذه الحالة قاتلة، بل قد تؤدي إلى الوفاة. استشر الطبيب فوراً إذا ظهرت علي طفلك تلك الأعراض الخطيرة.

التمييز بين حساسية البرد ونزلات البرد الشائعة

غالباً ما يصعب التمييز بين العطس والسعال الناتجين عن الحساسية وأعراض البرد، وتعد إحدى طرق التمييز بينهما هي مراقبة توقيت وتكرار ظهور الأعراض لدى طفلك فتعد نزلات البرد شائعة جداً عند الأطفال، في حين أن الحساسية الموسمية والبيئية الناجمة عن مسببات الحساسية المستنشقة أقل شيوعاً وبالإضافة إلى ذلك، تستمر نزلات البرد عادة لمدة 1-2 أسبوع، في حين تميل أعراض الحساسية إلى الاستمرار لفترة أطول.

أسباب حساسية البرد عند الأطفال

حتى الآن، لا يُعرف السبب الدقيق لحساسية البرد. وفي المقابل، قد تُسببها خلايا الجلد شديدة الحساسية، سواءً بسبب العوامل الوراثية أو الفيروسات أو الأمراض، وبشكل عام تبدأ أعراض حساسية البرد بالظهور بعد تعرض الجلد لدرجات حرارة باردة، سواء هواء، أو ماء، لفترة محددة من الوقت إلا أن خطر الإصابة بالحساسية عند الأطفال يعد وراثياً في بعض الوقت

كيفية تشخيص حساسية البرد عند الأطفال

سيبدأ طبيب الجلدية الفحص بتقييم أعراض الطفل-الصورة من موقع Freepik

إذا كنت تشكين في أن طفلك يعاني من حساسية البرد، يمكنك اصطحابه إلى طبيب الأمراض الجلدية لتأكيد الحالة.

سيبدأ طبيب الجلدية الفحص بتقييم أعراض الطفل عند تعرضه لدرجات حرارة ومن المهم تزويد الطبيب بمعلومات مفصلة حول هذه الأعراض.

لتأكيد الأعراض، يقوم الطبيب بفحص الجلد مباشرةً. وقد يُجري فحصاً جلدياً عند الحاجة.

تعد إحدى طرق التحقق من ذلك هي وضع كيس بلاستيكي مملوء بمكعبات ثلج على الجلد، وقد يُعاني معظم الأطفال الذين يعانون من حساسية البرد أو الشرى من ردود فعل على الجلد.

كيفية علاج حساسية البرد عند الأطفال

في بعض الحالات، يمكن لحساسية البرد أن تشفى من تلقاء نفسها خلال بضعة أسابيع أو أشهر وبالنسبة لبعض الأطفال المصابين، يمكن أن تختفي هذه الحالة تماماً من دون تكرارها في غضون 5 سنوات من ظهور الأعراض لأول مرة وفي المقابل، قد تستمر حساسية البرد مدى الحياة. في هذه الحالة، يكون العلاج ضرورياً لتخفيف الأعراض.

عادةً ما يتضمن العلاج تجنب مسببات الحساسية. على سبيل المثال، إذا كانت أعراض حساسية البرد لدى طفلك ناتجة عن الماء البارد، فتجنبي الاستحمام بماء شديد البرودة.

إذا كان من الصعب تجنب مسببات الحساسية لدى طفلك، فقد يصف الطبيب للطفل أدوية يمكنها المساعدة في تخفيف الأعراض.

الدواء المُستخدم عادةً مُضاد الهيستامين، و يُمكن لهذا الدواء أن يمنع تفاقم ردود الفعل التحسسية وإذا لم تتمكن مضادات الهيستامين من تخفيف هذه الأعراض، فسوف يصف الطبيب أدوية أقوى.

تعمل أدوية مضادات الهيستامين عن طريق تثبيط تفاعل الهيستامين الذي يفرزه الجهاز المناعي ويسبب أعراض الاحمرار والحكة على الجلد.

إذا كانت حساسية البرد لدى طفلك شديدة بما يكفي لتسبب أعراضاً خطيرة، فسوف يصف لك الطبيب حقنة من مادة الأدرينالين.

يمكنكِ حقن طفلكِ بهذا الدواء بنفسكِ. هذه الحقنة قد تُساعد في تخفيف الأعراض الخطيرة.

احرصي على راحة طفلكِ قدر الإمكان لتقليل ردود الفعل التحسسية. يمكن للأمهات الاستعداد دائماً بتجهيز طفلهن ببطانية وسترة كإجراء احترازي.

من الممكن أن يصاب الطفل بحساسية البرد نتيجة تعرضه لمكيف الهواء أو الهواء البارد. لمنع تفاقم الأعراض، حافظي على دفء طفلك، مثلاً بإلباسه ملابس طويلة أو بطانيات.

أي شيء بارد قد يُحفز حساسية البرد لدى الطفل ويُسبب أعراضاً. لذا، إذا كنت تعلمين أن طفلك يُعاني من حساسية البرد، فمن الأفضل تجنب المُحفزات. ويمكن أن يكون هذا أيضاً إجراءً وقائياً لمنع تفاقم حساسية البرد.

إذا ظهرت على طفلك أعراض حساسية البرد، فمن الأفضل دائماً زيارة الطبيب فوراً فقد لا تُشكل الأعراض الخفيفة مشكلة، ولكن قد يلزم إجراء المزيد من الفحوصات إذا ازداد انزعاج طفلك.

أيضاً استشيري طبيبكِ عن الدواء أو العلاج المناسب للتعامل مع حساسية البرد لدى طفلكِ. إذا ظهرت أعراض حادة، مثل صعوبة التنفس والحساسية المفرطة، فلا تتأخري في اصطحاب طفلكِ إلى الطبيب.

