4 قصص عن قلق الامتحانات للأطفال في المدرسة

الجمعة 17 أكتوبر 2025 06:59 صباحاً - قلق الاختبارات، هي حالة نفسية قد تنتج عن انفعال الطالب لمرحلة الاختبارات، حيث يفكر الطالب فيها على أنها مرحلة قد تشكّل تهديداً له ولطموحاته التي يتطلع لها، فيدخل في حالة من القلق والتوتر والارتباك. كما يشعر أن الاختبار هو تحدٍ صعب؛ لن يقدر على اجتيازه بشكل ناجح، وهذا أيضاً يضع الطالب في حالة من عدم الاتزان والتوتر وتداخل المعلومات التي تعب في مذاكرتها.

إليكِ 4 قصص للأطفال عن القلق من الامتحانات، والتي تعطي موعظة لهم بألا يراكموا الدروس عليهم، وأن يخصصوا وقتاً للدراسة، والراحة، والرفاهية، ويضعوا أهدافاً واضحة يريدون تحقيقها؛ ليحفزوا أنفسهم بها.

قصة سلطان والقلم السحري

قصة سلطان والقلم السحري



جاء وقت الامتحانات في مدرسة سلطان، وكل يوم، كان المعلم يعطيهم الكثير من الواجبات المدرسية في المنزل، ويخبرهم بأنه يجب عليهم العمل بجد؛ حتى يتحسنوا في اختباراتهم.

لم يُعِر سلطان أي اهتمام، وكان يفضل لعب كرة القدم، ولم يهتم إذا نال علامات متدنية، حتى أخبره والداه بأنه يجب أن يعمل بجد أكبر.

وفي يوم مشمس، كان لدى أحمد أشياء أهم للقيام بها، فقال سلطان لصديقه في فترة ما بعد الظهيرة: "هل نذهب إلى الحديقة؟ يمكننا أن نلعب كرة القدم". هزّ صديقه أحمد رأسه، وقال: "أحتاج إلى المراجعة، سأعود إلى المنزل لحل بعض مسائل الرياضيات".

اندهش سلطان، وقال: "هل تفضل الرياضيات على كرة القدم؟"، فردّ أحمد: "الرياضيات مهمة. إلى جانب ذلك، تقول أمي إنها ستشتري لي دراجة جبلية إذا أحرزت علامات عالية".

قال سلطان: "هذا جنون!".

هزّ أحمد كتفيه، وقال: "انتظر حتى أتغلب عليك في الاختبار وتشاهدني أركب دراجتي الجبلية!"

قال سلطان: "لن تهزمني".

أحمد: "سأفعل ذلك".

سلطان: "لا، لن تفعل! فقط انتظر وسترى!"

لأول مرة على الإطلاق، أراد سلطان أن يُبلي بلاءً حسناً. لم يستطع تحمّل الأمر؛ إذ جاء أحمد في المقدمة، فيما حصل هو على علامات منخفضة، لذلك عندما عاد إلى المنزل، فتح كتاب الرياضيات الخاص به، فوجد أن هناك الكثير للقيام به.

وفجأة، شعر وكأنه نسي كل ما تعلمه في ذلك العام! لم يستطع التفكير من أين يبدأ، كان لا يزال جالساً هناك عندما دخلت ميلا وهي تطارد القط كاسبر. فقالت: "لا تبدو سعيداً. وجهك حزين تماماً".

قال سلطان: "من أي تأتيني السعادة، بينما عليَّ تعلم كل هذه الرياضيات؟".

فردت ميلا: "سأستخدم قلمي السحري. إنه دائماً ما يحصل على الإجابة الصحيحة".

قال سلطان: "هذا سخيف! لا يوجد شيء اسمه قلم رصاص سحري!".

ميلا: "بل يوجد. انظر، سأريك".

ركضت ميلا خارج الغرفة، وعادت وهي تحمل قلمَ رصاص فضياً لامعاً مُعلقاً في أحد طرفيه وحيد قرن زُغبيّ!

"يا له من شيء سخيف!" فكّر سلطان في ذهنه. لكن ميلا كانت مبتسمة، ولم يُرد أن يجرح مشاعرها. لذا التقط القلم ونظر إلى سؤال الرياضيات. ولدهشته، رأى الإجابة فوراً!

بعد ذلك، اجتهد سلطان كل مساء في المذاكرة. وفي يوم اختبار الرياضيات، قالت ميلا: "يمكنك استخدام قلمي السحري إن أردت".

فردّ سلطان: "مستحيل. لستُ بحاجة لقلمك"، قالها بفظاظة. كان يفكر في مدى ضحك أصدقائه إذا جاء إلى المدرسة بقلم رصاص زُغبيّ على شكل وحيد قرن.

قالت ميلا بغضب: "حسناً، إذن لن أُقرضك إياه!".

عندما وصل سلطان إلى المدرسة، كان الجميع يتحدثون عن مقدار العمل الذي أنجزوه. ظل أحمد يبتسم له. النظرة التي قالت: "سأكون في المقدمة، انتظر وسترى!".

بدأ سلطان يشعر بالذعر. جلس إلى مكتبه، فتح ورقة الاختبار، شعر وكأنه لم يتمكن من الإجابة عن سؤال واحد.

سُمع طرق على الباب.

فسألت المعلمة: "ما الأمر يا ميلا؟ نحن مشغولون الآن".

قالت ميلا: "شيء نسيه سلطان". قبل أن يتمكن أحد من إيقافها، قفزت ووضعت قلمها السحري على مكتب سلطان. ابتسمت له، وهي تغادر. التقط سلطان القلم. نظر إلى وحيد القرن الرقيق وشعر بأنه يهدأ. كان يعلم أنه ليس سحراً حقاً، لكنه بطريقة ما يستطيع حل جميع أسئلة الرياضيات، فوضع القلم بجانبه، وتداعت أفكار الإجابات كلها إلى رأسه الصغير.

عندما ظهرت النتائج، كان أداء سلطان أفضل من أحمد.

قالت الأم: "أحسنت! كنت أعلم أنه يمكنك التفوق إذا حاولت. يمكننا الذهاب إلى السينما للاحتفال، وهناك يمكنك الاختيار من من بين الأفلام التي تفضلها".

قال سلطان: "أعتقد أن ميلا يجب أن تختار. لم أكن لأفعل ذلك أبداً بدون قلمها السحري!"

قصة سيندارا الذكية والخوف من الامتحان

قصة سيندارا الذكية والخوف من الامتحان



واجهت سيندارا الذكية تحدياتٍ كثيرة، منها عبور جسور الحبال المهتزة، وحل الألغاز العلمية، وحتى مواجهة المتنمرين بذكائها وقلبها. لكن لا شيء جعل قلبها ينبض بقوةٍ أكبر من الكلمات الثلاث التي كتبتها الآنسة أديز على السبورة صباح الإثنين:

"الأسبوع النهائي للامتحانات".

انقلبت معدة سيندارا. تدحرج قلمها عن المكتب.

ابتسمت الآنسة أديز بحرارة. "الامتحانات في نهاية الأسبوع ليست فخاً، بل هي فرصتك للتألق. كلما كنت أكثر هدوءاً، كان ذهنك أكثر صفاءً".

ولكن سيندارا لم تسمع أي شيء هادئ. وعندما رن الجرس، جمعت كتبها كما لو كانت طوباً وسارت إلى منزلها.

على مكتبها، حاولت مراجعة ما فاتها، لكن كلمات دفترها تلعثمت. دارت أفكارها في دوامة:

ماذا لو نسيت كل شيء؟ ماذا لو فرغ ذهني؟ ماذا لو كنتُ، آخر من جاء؟

مدت يدها إلى مجلتها الذكية وكتبت: "يشعر عقلي وكأنه عاصفة رعدية في فنجان شاي".

وفي تلك اللحظة، انفتح الباب فجأة.

"هجوم إعصار!" صرخ تيمي، وهو يقفز إلى الغرفة مرتدياً رداء البطل الخارق. وقال متابعاً: "لا، إنها حمم بركانية!" صرخ تامي، وهو يقفز خلفه بجوارب برتقالية على يديه.

تأوهت سيندارا: "يا أطفال أرجوكم. أنا أدرس".

فرد تيمي: "لكنكِ ترتدين خوذة التفكير،" قالت تيمي، مشيرةً إلى الخوذة الأرجوانية المنقطة على مكتبها. "هذا يعني أنكِ مستعدة لمهمة"، فردت سيندارا: "أنت دائماً ما تقول إن العقل الهادئ عقل ذكي. هل تستخدم عقلك؟"

توقفت سيندارا. هل كانت كلماتها تعود لتُعلّمها شيئاً؟ نظرت إلى خوذتها. ارتدتها ببطء. لقد حان وقت المغامرة. داخل عقلها. أغمضت عينيها وتخيلت أنها دخلت إلى دماغها؛ غرفة تحكم سحرية بأزرار وامضة، وكتب عائمة، ومفتاح أحمر كبير مكتوب عليه "الأمر الهادئ".

في الداخل، كانت نسخة روبوتية مصغّرة منها تحوم حولها. "تحذير! هلع من الامتحان! تنفس غير منتظم! تم اكتشاف ضباب في الدماغ! فتطايرت الشرر، ودوّت صفارات الإنذار، أخذت سيندارا نفساً عميقاً، وسارت نحو الزر الأحمر.

لقد تغير كل شيء. وتلاشت الإنذارات، ارتفع الضباب. تردد صوتٌ خافتٌ في الغرفة: "لقد درست جيداً، أنت لست وحدك. واعلمي أن الذعر مجرد زائرٌ، فتنفسي الصعداء"، عندما عادت إلى غرفتها، فتحت سيندرا عينيها. فوجدت أن العاصفة قد مرت في صدرها. وفي الأيام القليلة التالية، اتبعت خطة جديدة:

قسمت وقت دراستها إلى "مهام" صغيرة مع مكافآت، وحولت الحقائق إلى بطاقات تعليمية ملونة وأغانٍ.

كانت تأخذ فترات راحة هادئة، تتسابق مع تيمي في الفناء الخلفي، وتتمدد مع أمها، وتهمس لنفسها بكلمات تحفيزية في المرآة.

في يوم الامتحان، وقفت سيندارا خارج الفصل الدراسي، وخوذتها الأرجوانية بجانبها. همست: "أنتِ لا تتسلقين جبلاً، بل تمشين في حديقة، خطوة بخطوة".

وزّعت الآنسة أديز الأوراق وقالت: "تذكروا، هذا الاختبار ليس تصنيفاً، إنه مجرد مراجعة لمستوى تعلّمكم. ابذلوا قصارى جهدكم. هذا يكفي".

ابتسمت سيندارا. ارتجفت يدها قليلاً في البداية. لكنها تذكرت أن تتنفس. فالتقطت قلمها. وقالت في نفسها: "أنا سيندارا الذكية، وجديرة بالنجاح".

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قالت لتيمي: "أحياناً يصرخ الخوف عالياً. لكن عندما تتوقف، وتتنفس، وتنصت إلى الحقيقة، يهدأ الخوف". فأومأ شقيقها برأسه، وقال: "هل هذا يعني أنني أستطيع ارتداء خوذة التفكير، في مسابقتي الإملائية أيضاً؟".

ابتسمت سيندارا: "بالتأكيد. لكن الخوذة الحقيقية هنا"، وأشارت إلى رأسها، "وتعمل بشكل أفضل عندما تحافظ على هدوئك".

قصة تغيير إطار السيارة

قصة تغيير إطار السيارة



تعود هذه القصة إلى ليلةٍ، كان فيها أربعة طلاب في المرحلة الإعدادية يحتفلون في الخارج، ولم يُبالوا بالامتحان المُقرر صباح اليوم التالي. استمتعوا بالحفلة، وظلوا في الخارج حتى وقت متأخر.

وفي صباح اليوم التالي، وضعوا خطة وجعلوا أنفسهم يبدون متسخين باستخدام الشحوم.

وقد قرر الطلاب الأربعة مقابلة مدير مدرستهم، وأخبروه بأنهم ذهبوا إلى حفل زفاف الليلة الماضية، وأثناء عودتهم انفجر إطار السيارة. حاولوا إصلاحه، لكنهم لم يجدوا حلاً، فاضطروا لدفع السيارة إلى الخلف. ولذلك، لم يكونوا في حالة تسمح لهم بالظهور في الامتحان.

سمع المدير الحادث، وفكر قليلاً، وقال إنه يمكنهم الظهور في امتحان الإعادة الذي سيعقد بعد ثلاثة أيام. فشكره الطلاب وقالوا إنهم سيكونون جاهزين ومستعدين هذه المرة.

أخيراً، في اليوم الثالث، يوم إعادة الامتحان، كان الأربعة مستعدين تماماً للامتحان. فقال المدير إنهم سيجلسون جميعاً في قاعة منفصلة لأداء الامتحان؛ نظراً لظروفه الخاصة. وافقه جميع الطلاب الأربعة الرأي، فقد درسوا واستعدوا جيداً في الأيام الثلاثة الماضية.

كانت ورقة الامتحان 100علامة، لكنها كانت تحتوي على سؤالين فقط. والأسئلة هي:

س1. اسمك ________ (نقطة واحدة).

س٢. أي إطار انفجر؟ ________؟ (99 نقطة).

خيارات:-

الجبهة اليسرى.

الجبهة اليمنى.

الظهر الأيسر.

الظهر الأيمن.

أعطى الطلاب الأربعة إجابات مختلفة على السؤال الثاني؛ لأنهم لم يناقشوا الأمر قبل أداء الامتحان، وبالتالي تم اكتشاف كذبهم.

قصة: متى يكون الامتحان ممتعاً؟

قصة متى يكون الامتحان ممتعاً؟



كان وقت الامتحانات في مدرسة الفصول الأربعة، اجتمع لاكي الدب، وتشارلي البومة، ودوق الأسد، وهانك فرس النهر للدراسة. انهمكوا في الكتب، وكانوا متوترين للغاية بشأن الامتحانات. وبعد فترة قرر الأصدقاء الأربعة أخذ استراحة قصيرة من الدراسة.

فقال لاكي وهو يرتشف الشاي: "أتمنى أن أنجح في الرياضيات. تقاطع خطوط الهندسة يُربكني، وحل المعادلات يُسبب لي كوابيس!

قال تشارلي وهو يمضغ البسكويت: "أخشى كتابة المقالات باللغة الإنجليزية. القواعد وعلامات الترقيم والمرادفات والأضداد تُثير قلقي".

قال دوق وهو يُبدي استياءه: "اللغة الإنجليزية أفضل من مواد كالتاريخ والجغرافيا. إنها طويلة ومملة!"

فجأة، سمعوا شخصاً يبكي. التفتوا جميعاً لمعرفة من هو! قال دوق وهو يشير إلى طاولة الدراسة: "انظروا!"، فوجدوا كتاب الرياضيات يبكي! ثم قال هانك: "اصمتوا يبدو أن الكتب تتناقش فيما بينها، لنستمع!".

بدا كتاب الرياضيات حزيناً. وقال وهو يمسح دموعه: "جميع الأطفال يخافون مني. ألا يعلمون أنني أستطيع أن أكون مرحاً أيضاً؟".

فردّ كتاب العلوم محاولاً مواساته: في الواقع، الجميع يطمح للتفوق في الرياضيات. إنهم يخشون ذلك فقط لأنهم لا يفهمونك جيداً. في الواقع، لا يدركون أن لكل مادة مزاياها الخاصة.

أيّد جميع الكتب الأخرى هذا الرأي. وقالوا: "نعم، يحتاج الأطفال فقط إلى التدرب بانتظام ليتفوقوا في المادة".

قال كتاب الرياضيات. "إنهم بحاجة إلى مساعدتي في العد والوزن وإخراج النقود بشكل صحيح في مقصف المدرسة." فردّ كتاب الفيزياء: "معك حق. على الأطفال إعداد جدول دراسة والالتزام به. عليهم قضاء وقت أطول في المواد التي يجدونها صعبة. هذا سيخفف عنهم التوتر قبل الامتحانات.

فرد كتاب اللغة الإنجليزية: "ليس بالضرورة أن يصبح الجميع أطباءً ومهندسين. يمكن للأطفال أن يتعلموا أعمالي ويصبحوا كُتّاباً وصحفيين ومحررين عظماء".

فردّ كتاب اللغة العربية: "ماذا عني؟ الأطفال يصفونني دائماً بالممل!".

فقال كتاب التاريخ بحزن: "بدراستي يكتسب الجميع فهماً عميقاً للماضي وأساليب الحياة القديمة. أخبر الجميع عن الملوك والملكات والمحاربين الذين حكموا الممالك القديمة التي تطورت منها المجتمعات الحديثة، دراسة الماضي ضرورية لفهم الحاضر".

وقال كتاب اللغة العربية للجغرافيا: "لا يُمكن تجاهل أهميتكِ أنت أيضاً. أنتِ تُعلّميننا كل شيء عن الأرض وسكانها. وإلا كيف لنا أن نتعرّف إلى مختلف بلدانها وشعوبها ومناخاتها ونباتاتها وحيواناتها البرية؟ أنتِ تُبيّنين لنا جمال العالم".

ثم قال كتاب التاريخ: "عزيزي كتاب التربية، أنت تساعد الناس على فهم قواعد وقوانين بلدنا وكيفية عمل الدوائر. أنت تُعلّم الجميع أهمية المساواة والحرية".

ثم وجّه كتاب التربية الدينية كلامه لكتاب الرسم، وقال: "أنتَ أيضاً لا تقلّ شأناً. يستمتع الأطفال كثيراً بك. تُساعدهم على استكشاف إبداعاتهم، لقد اكتسب رسامون مشهورون، مثل ليوناردو دافنشي وم. ف. حسين، شهرة عالمية بفضل أعمالهم الفنية".

فردّ كتاب الرسم بفخر: "حتى اليوم، يستخدمني رسامو الكاريكاتير والرسامون التوضيحيون للسخرية ونقل الرسائل!".

تفاجأ الأصدقاء الأربعة الذين كانوا يستمعون إلى المحادثة بما سمعوه. فرحوا بمعرفة أن هذه الكتب هي في الواقع أصدقاؤهم. فقال تشارلي: "شكراً لكِ أيتها الكتب العزيزة، على توعية أنفسنا بأهميتكِ. لن نخاف منكِ بعد الآن.

كانت جميع الكتب سعيدة لسماع ذلك. ولكن احرصوا أيضاً على تخصيص وقت للعب والراحة، فهما مهمان بنفس القدر، كما جاء في كتاب العلوم. فرد الأصدقاء الأربعة: "نعم، سنفعل ذلك، ولن نكون قلقين بشأن امتحاناتنا، وسنستمتع بقراءة كتبنا".

وعندما ظهرت النتيجة، أدركوا أن كلام كتبهم صحيحة.

