كيف تنقلين مولودك من النوم الخفيف إلى النوم العميق؟

أنواع نوم المولود

نوم المولود

1- النوم النشط

اعلمي أن هناك نمطًا من النوم يعرف بالنوم النشط وهو النوم الخفيف الذي يتحرك فيه المولود وقد يصدر أصواتًا خفيفة أو يصعب تهدئته وإسكات صوته المنزعج وحيث إنه خلال هذه المرحلة، تكون عيناه تتحركان بسرعة لافتة تحت الجفون وهذا النمط من النوم يمثل نحو نصف وقت نوم الأطفال حديثي الولادة.

لاحظي أن النوم النشط عند الأطفال يعرف بـ (REM)، وهي مرحلة من مراحل النوم التي نرى فيها عموما الأحلام، ويكون هذا النمط الأول من النوم هو حالة النوم السائدة عند المولود حديث الولادة، حيث يقضي المولود جزءًا كبيراً من الوقت في مثل هذا النمط الطبيعي من النوم، ويبدأ معه في مرحلة وجوده في الرحم مع نهاية مرحلة الحمل غالبًا ويتخلص الطفل من مرحلة النوم النشط ويبدأ نمط نوم المولود في أن يصبح معتدلًا مثل الكبار تدريجيًا.

2- النوم العميق

ما هي نوافذ الاستيقاظ عند المولود؟

النوم العميق للمولود

اعلمي أن مفهوم نافذة الاستيقاظ عند الطفل هي مدة استيقاظه بين فترات النوم منذ ولادته، حيث إن السلوك الغالب على المولود الحديث الولادة هو النوم لساعات طويلة، بحيث يقضي مولودك أغلبية ساعات الليل والنهار نائماً، ولذلك فهو حين يستيقظ لفترة زمنية قصيرة؛ يبدو وكأنه يطلّ على العالم والحياة من نافذة صغيرة، ثم يختفي ثانية ليعود إلى عالمه، ولذلك سميت هذه الفترة القصيرة التي يستيقظ فيها الطفل، مصطلح "نافذة الاستيقاظ".

لاحظي أنه يُمكنكِ أن تختاري مسمى جيدًا ومطمئنًا لتلك الفترة التي يستيقظ فيها طفلك المولود ويكون فيها مرتاحاً ولطيفًا ويبدأ في المناغاة أي إطلاق أصوات محببة مثلاً في شهوره الأولى، ثم يبدأ في اللعب مع نفسه وتحريك ذراعيه ومحاولة الحركة بدلاً من الاستلقاء على ظهره طيلة الوقت؛ بأنها نافذة استيقاظ صحية ومفيدة ، في حال أن طفلك الرضيع حين يستيقظ بين فترات نومه التي غالبًا ما تكون بعد الرضاعة المشبعة يكون هادئاً، ويبدو عليه أنه يكون مرتاحاً وسعيدًا ، ولذلك فيجب أن تبدئي بتسجيل وعلى مفكرة خاصة مدة نافذة طفلك، حتى إذا ما بدأت تظهر عليه أي علامات تدل على الإرهاق والملل، فيجب أن تتوقفي عن احتساب مدة نافذة الاستيقاظ، لأنها تكون قد انتهت، وعليكِ البحث عن طرق مساعدة وطلب نصائح؛ لكي يعود الطفل غير منزعج؛ مثل إرضاعه جيدًا وتغيير حفاضه، والغناء له، وغيرها من الوسائل والطرق.

خطوات هامة تساعد مولودك على الانتقال من النوم النشط إلى النوم العميق

مولود نائم

1- ضعيه في سريره عندما تبدو عليه علامات النعاس

2- استخدمي الضوضاء الناعمة

3- خصصي روتينًا يوميًا لنوم طفلك

4- تعويد الطفل على التفرقة بين الليل والنهار

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 06:59 صباحاً - من الطبيعي أن تعتاد الأمهات على رؤية المولود الجديد نائماً معظم الوقت في أيامه الأول، بل إنها قد تفرح حين تراه نائماً وتظهر بعض التعبيرات الجميلة الهادئة على وجهه، وتطمئن الأم أنه يقضي وقتاً سعيداً وهانئًا كما تعتقد، مع "الملائكة"، وتعتقد أن براءة وطهارة ذلك الكائن الصغير هما اللذان يجعلانه نائماً لمدة طويلة، فيما يستيقظ ليرضع قليلًا، ثم يعاود النوم، ولكن الأم بعد ذلك تشعر بالقلق حين يصبح يستيقظ كل خمس دقائق مثلًا وتطول الفترات التي يقضيها مستيقظاً وتفشل في إلى النوم.من الضروري ان تعرف الأم أن هناك نوعين من النوم عند الطفل ومن الضروري أن تعرف كيف ينام الطفل نومه العميق وهو النوع الثاني من النوم ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية نوم الأطفال الدكتورة منى عبد الرشيد حيث أشارت إلى خطوات ونصائح هامة تساعدك لكي تتعرفيومنها إعداد روتين يومي للطفل في الآتي:لاحظي أن المرحلة الثانية من نوم الطفل تعرف بالنوم الهادئ وحيث يكون فيه الطفل هادئًا ولا يتحرك أو يتململ كثيرًا، ويكون معدل تنفسه منتظمًا بحيث يستغرق الطفل عمومًا وقتًا أقل في هذه المرحلة من النوم مقارنة بالنوم النشط ويعني أن الطفل يحتاج بعدها للدخول إلى مرحلة النوم العيمق جدًا وهي مرحلة أقصر أيضًا ثم يعود الطفل إلى مرحلة النوم النشط ثانية.اعلمي انه من الخطأ أن تربطي بين الرضاعة وضرورة نوم الطفل لأن الطفل تبدو عليه إمارات النعاس والرغبة في النعس من خلال عدة حركات يقوم بها مثل فرك العينين والبكاء والشعور العام بالضجر ولذلك فليس دائمًا أو من الضروري أن ينام الطفل بعد الرضاعة وهكذا يجب أن تضعيه في سريره وتساعديه لكي ينام لوحده مع استخدام عوامل مساعدة غير البقاء معلقًا بصدرك لأنه سوف يستيقظ بمجرد أن ترفعيه من فمه.لاحظي أن الضوضاء الناعمة يمكن استخدامها في مرحلة تهيئة الطفل للدخول في النوم العميق مثل تشغيل صوت آلة في البيت بحيث يكون الصوت على بعد مناسب من الطفل وليس قريبًا منه لكي لا يؤدي إلى نتائج عكسية، ويفضل أخصائيو نوم الأطفال استخدام أصوات مسجلة تشبه أصوات الرحم لكي يسمعها الطفل أثناء استعداده للنوم العميق مما يجعله ينام لمدة أطول وهو يعتقد أنه لا زال في عالمه الأول الآمن.اعلمي أن الطفل وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه سوف يعتاد الروتين وسوف تلاحظين مثلًا أنه يضع قدمه في حوض الاستحمام حين يعتاد على أن يستحم كل ليلة قبل نومه بساعة، ولذلك فترتيب فقرات أو جدول صغير للنوم يشمل تغيير الحفاض والرضاعة والغناء وخفض الإضاءة فهذه عوامل مجتمعة تسهم في إدخاله سريعًا في مرحلة النوم العميق.اعلمي أن هناك خطوة هامة من خطوات تنظيم نوم الطفل وهي أن تجعلي نهار الطفل وعلى صغر سنه تفاعليًا موحيًا بالحركة والحياة مع إضاءة طبيعية مثل أشعة الشمس الهادئة التي تدخل من النوافذ وتعويده على سماع الأصوات وعدم بقائه طيلة الوقت في غرفته ورؤية الأشخاص يتحركون من حوله ، بينما وحين يحل الليل يمكنك أن تمنحي الليل طبيعته بحيث يكون الليل قادمًا بطبيعية أي هادئًا ومظلمًا قليلًا وليس شديد الإظلام مع التحدث مع الطفل نفسه والأشخاص الآخرين بصوت منخفض.