انت الان تتابع خبر مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين في إطلاق نار بولاية آيوا الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن أحد الطلاب في مدرسة بيري الثانوية فتح النار داخل المدرسة وقتل تلميذاً في الصف السادس، وأصاب خمسة أشخاص آخرين، وعثر عليه ميتا بعد إصابته برصاص الشرطة.

ووفقاً لإدارة التحقيق الجنائية في آيوا، فقد عثرت الشرطة على عبوة ناسفة بدائية الصنع أثناء تفتيش المدرسة، وتم إبطال مفعولها.



ويعد حادث إطلاق النار في ولاية آيوا جزءاً من مشكلة انتشار العنف المسلح بالمدارس الأمريكية، والذي تفاقم في السنوات الأخيرة، حيث أظهرت البيانات الرسمية وقوع 346 حادثاً من هذا النوع عام 2023.